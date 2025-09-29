Рейтинг@Mail.ru
В Кремле заявили об отсутствии сигналов из Киева о готовности к переговорам
04:15 29.09.2025 (обновлено: 09:39 29.09.2025)
В Кремле заявили об отсутствии сигналов из Киева о готовности к переговорам
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Никаких сигналов от Украины о возможном возобновлении двусторонних переговоров пока нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, пока из Киева, собственно, вообще никаких сигналов нет", — ответил он на соответствующий вопрос.Украина так и не отреагировала на предложение России по созданию трех рабочих групп, добавил Песков.Российско-украинские переговорыТретий раунд переговоров между делегациями России и Украины состоялся в Стамбуле 23 июля. Они договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Также Москва предложила сформировать рабочие группы по политике, гуманитарным и военным вопросам, которые будут работать онлайн.Как отмечал глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, украинская сторона решила рассмотреть эту инициативу. Тем не менее в сентябре Россия констатировала паузу в переговорном процессе. По словам Пескова, пассивная позиция Киева может быть связана с попыткой показать западным спонсорам и кураторам способность продолжать войну. Однако с каждым днем отказа от диалога позиции Украины будут только ухудшаться.Москва же не раз выражала готовность к переговорам. Владимир Путин приглашал главу киевского режима в Москву, но тот отказался, хотя до этого сам просил о встрече с российским лидером.
в мире, россия, дмитрий песков, владимир мединский, украина, владимир путин
В мире, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Украина, Владимир Путин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Никаких сигналов от Украины о возможном возобновлении двусторонних переговоров пока нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, пока из Киева, собственно, вообще никаких сигналов нет", — ответил он на соответствующий вопрос.
Украина так и не отреагировала на предложение России по созданию трех рабочих групп, добавил Песков.

Российско-украинские переговоры

Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины состоялся в Стамбуле 23 июля. Они договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Также Москва предложила сформировать рабочие группы по политике, гуманитарным и военным вопросам, которые будут работать онлайн.
Как отмечал глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, украинская сторона решила рассмотреть эту инициативу. Тем не менее в сентябре Россия констатировала паузу в переговорном процессе. По словам Пескова, пассивная позиция Киева может быть связана с попыткой показать западным спонсорам и кураторам способность продолжать войну. Однако с каждым днем отказа от диалога позиции Украины будут только ухудшаться.
Москва же не раз выражала готовность к переговорам. Владимир Путин приглашал главу киевского режима в Москву, но тот отказался, хотя до этого сам просил о встрече с российским лидером.
В миреРоссияДмитрий ПесковВладимир МединскийУкраинаВладимир Путин
 
 
