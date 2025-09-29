В Кремле заявили об отсутствии сигналов из Киева о готовности к переговорам
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Никаких сигналов от Украины о возможном возобновлении двусторонних переговоров пока нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, пока из Киева, собственно, вообще никаких сигналов нет", — ответил он на соответствующий вопрос.
Украина так и не отреагировала на предложение России по созданию трех рабочих групп, добавил Песков.
Российско-украинские переговоры
Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины состоялся в Стамбуле 23 июля. Они договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Также Москва предложила сформировать рабочие группы по политике, гуманитарным и военным вопросам, которые будут работать онлайн.
Как отмечал глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, украинская сторона решила рассмотреть эту инициативу. Тем не менее в сентябре Россия констатировала паузу в переговорном процессе. По словам Пескова, пассивная позиция Киева может быть связана с попыткой показать западным спонсорам и кураторам способность продолжать войну. Однако с каждым днем отказа от диалога позиции Украины будут только ухудшаться.
Москва же не раз выражала готовность к переговорам. Владимир Путин приглашал главу киевского режима в Москву, но тот отказался, хотя до этого сам просил о встрече с российским лидером.
