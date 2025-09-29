https://ria.ru/20250929/sibir-2045007599.html

Сибирские ученые создали новый экологичный стройматериал

29.09.2025

НОВОСИБИРСК, 29 сен – РИА Новости. Команда исследователей из Новосибирского госуниверситета создала новый экологичный строительный материал, который в перспективе может заменить традиционный цемент, сообщили РИА Новости в НГУ. Проект под руководством аспиранта геолого-геофизического факультета НГУ Степана Денисова стал победителем федерального конкурса "Студенческий стартап" и в ближайший год получит господдержку в сумме 1 миллион рублей. Работа над проектом началась более года назад. На текущий момент разработана лабораторная технология и получены первые опытные образцы материала."В России только золошлаковых отходов накоплено около 2 миллиардов тонн, и каждый год их становится на 60 миллионов тонн больше. При этом перерабатывается лишь малая часть — около 15%. Эти отвалы занимают огромные территории. Во-вторых, это проблема экологии цементной промышленности: производство обычного цемента — это очень энергозатратный процесс, на который приходится около 8% всех мировых выбросов CO₂. Наш проект позволяет сразу решать две задачи: перерабатывать отходы и одновременно создавать "зеленую" альтернативу цементу", — рассказал Денисов. Уникальность проекта состоит в том, что новый строительный материал полностью изготавливается из золошлаков, которые образуются при сжигании угля, торфа и сланцев на тепловых электростанциях, котельных и других промышленных установках. Таким образом, годами копившиеся отходы могут превратиться в качественный продукт для строительства. Суть технологии, рассказали в вузе, заключается в следующем: золошлаки, раздробленные в порошок, смешиваются со специальными активаторами. Далее при смешивании с водой между ними запускается химическая реакция — геополимеризация. В результате получается прочный камень, по свойствам аналогичный цементному, но имеющий свое преимущество. "По прочности (50 МПа) он не уступает высокомарочным цементам М500, а по морозостойкости может достигать 300 циклов. Кроме того, продукт имеет низкое водопоглощение (менее 5%), в то время как у большинства конкурентов этот показатель колеблется от 5% до 18%. Наряду с этим он предлагает гибкость во времени схватывания — от пяти минут до семи часов, покрывая потребности как в быстром ремонте, так и в стандартном строительстве. При этом его себестоимость является одной из самых низких на рынке", — отметил разработчик. Предполагается, что разработка найдет применение везде, где используется цемент: для стяжки полов, кладки кирпича, штукатурки, изготовления строительных блоков и так далее. Потенциальными потребителями являются как крупные промышленные предприятия, которые решают задачу утилизации отходов, так и строительные компании и частные лица, которые ищут доступный по цене и экологичный материал. Команда исследователей планирует запатентовать разработку, изготовить первую партию прототипов. В перспективе рассматривается возможность запустить промышленное производство строительной смеси и перерабатывать до 100 тысяч тонн золошлаков в год.

