https://ria.ru/20250929/shtraf-2045137589.html

ФАС оштрафовала "Сравни.ру" за рекламу онлайн-вклада

ФАС оштрафовала "Сравни.ру" за рекламу онлайн-вклада - РИА Новости, 29.09.2025

ФАС оштрафовала "Сравни.ру" за рекламу онлайн-вклада

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала финансовый маркетплейс "Сравни.ру" за рекламу онлайн-вклада, в которой была представлена привлекательная... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T14:43:00+03:00

2025-09-29T14:43:00+03:00

2025-09-29T14:43:00+03:00

экономика

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

сравни.ру

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017787408_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_ddb8e7e973e05e6631bfa3ccbda2130a.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала финансовый маркетплейс "Сравни.ру" за рекламу онлайн-вклада, в которой была представлена привлекательная процентная ставка, однако другая информация об условиях получения услуги демонстрировалась мелким шрифтом в течение короткого времени, сообщило ведомство. "ФАС оштрафовала финансовый маркетплейс "Сравни.ру" за нарушение закона о рекламе ... Служба возбудила дело, признала рекламу ненадлежащей и выдала организации предписание о прекращении нарушения. За ее размещение ФАС назначила штраф в соответствии с КоАП РФ", - говорится в сообщении.Указывается, что в видеоролике были представлены привлекательные сведения об открытии онлайн-вклада по ставке 30% годовых, однако иная информация о существенных условиях получения финансовой услуги демонстрировалась мелким шрифтом в течение короткого времени, что могло вводить потребителей в заблуждение.

https://ria.ru/20241021/vtb-1979081213.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), сравни.ру, россия