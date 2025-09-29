Рейтинг@Mail.ru
ФАС оштрафовала "Сравни.ру" за рекламу онлайн-вклада - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:43 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/shtraf-2045137589.html
ФАС оштрафовала "Сравни.ру" за рекламу онлайн-вклада
ФАС оштрафовала "Сравни.ру" за рекламу онлайн-вклада - РИА Новости, 29.09.2025
ФАС оштрафовала "Сравни.ру" за рекламу онлайн-вклада
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала финансовый маркетплейс "Сравни.ру" за рекламу онлайн-вклада, в которой была представлена привлекательная... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T14:43:00+03:00
2025-09-29T14:43:00+03:00
экономика
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
сравни.ру
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017787408_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_ddb8e7e973e05e6631bfa3ccbda2130a.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала финансовый маркетплейс "Сравни.ру" за рекламу онлайн-вклада, в которой была представлена привлекательная процентная ставка, однако другая информация об условиях получения услуги демонстрировалась мелким шрифтом в течение короткого времени, сообщило ведомство. &quot;ФАС оштрафовала финансовый маркетплейс &quot;Сравни.ру&quot; за нарушение закона о рекламе ... Служба возбудила дело, признала рекламу ненадлежащей и выдала организации предписание о прекращении нарушения. За ее размещение ФАС назначила штраф в соответствии с КоАП РФ&quot;, - говорится в сообщении.Указывается, что в видеоролике были представлены привлекательные сведения об открытии онлайн-вклада по ставке 30% годовых, однако иная информация о существенных условиях получения финансовой услуги демонстрировалась мелким шрифтом в течение короткого времени, что могло вводить потребителей в заблуждение.
https://ria.ru/20241021/vtb-1979081213.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017787408_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_39f4ef466d3ad959062f9550c35d17df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), сравни.ру, россия
Экономика, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Сравни.ру, Россия
ФАС оштрафовала "Сравни.ру" за рекламу онлайн-вклада

ФАС оштрафовала маркетплейс "Сравни.ру" за ненадлежащую рекламу онлайн-вклада

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала финансовый маркетплейс "Сравни.ру" за рекламу онлайн-вклада, в которой была представлена привлекательная процентная ставка, однако другая информация об условиях получения услуги демонстрировалась мелким шрифтом в течение короткого времени, сообщило ведомство.
«

"ФАС оштрафовала финансовый маркетплейс "Сравни.ру" за нарушение закона о рекламе ... Служба возбудила дело, признала рекламу ненадлежащей и выдала организации предписание о прекращении нарушения. За ее размещение ФАС назначила штраф в соответствии с КоАП РФ", - говорится в сообщении.

Указывается, что в видеоролике были представлены привлекательные сведения об открытии онлайн-вклада по ставке 30% годовых, однако иная информация о существенных условиях получения финансовой услуги демонстрировалась мелким шрифтом в течение короткого времени, что могло вводить потребителей в заблуждение.
Вывеска ВТБ на здании в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
ФАС возбудила дело против ВТБ из-за нарушений в рекламе
21 октября 2024, 10:56
 
ЭкономикаФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Сравни.руРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала