ФАС оштрафовала "Сравни.ру" за рекламу онлайн-вклада
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала финансовый маркетплейс "Сравни.ру" за рекламу онлайн-вклада, в которой была представлена привлекательная процентная ставка, однако другая информация об условиях получения услуги демонстрировалась мелким шрифтом в течение короткого времени, сообщило ведомство. "ФАС оштрафовала финансовый маркетплейс "Сравни.ру" за нарушение закона о рекламе ... Служба возбудила дело, признала рекламу ненадлежащей и выдала организации предписание о прекращении нарушения. За ее размещение ФАС назначила штраф в соответствии с КоАП РФ", - говорится в сообщении.Указывается, что в видеоролике были представлены привлекательные сведения об открытии онлайн-вклада по ставке 30% годовых, однако иная информация о существенных условиях получения финансовой услуги демонстрировалась мелким шрифтом в течение короткого времени, что могло вводить потребителей в заблуждение.
