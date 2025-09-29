Рейтинг@Mail.ru
Кинопоиск не стал обжаловать штраф за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:20 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/shtraf-2045006746.html
Кинопоиск не стал обжаловать штраф за пропаганду ЛГБТ*
Кинопоиск не стал обжаловать штраф за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 29.09.2025
Кинопоиск не стал обжаловать штраф за пропаганду ЛГБТ*
Онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" не стал обжаловать штраф в три миллиона рублей, который получил за публикацию картины "Триггер", содержащую пропагандирующие ЛГБТ*... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T03:20:00+03:00
2025-09-29T03:20:00+03:00
россия
кинопоиск
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" не стал обжаловать штраф в три миллиона рублей, который получил за публикацию картины "Триггер", содержащую пропагандирующие ЛГБТ* (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ - ред.) сцены, следует из судебных документов и материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. В августе в Таганском суде сообщили РИА Новости, что онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" оштрафован на три миллиона рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Как следует из судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости, суд оштрафовал "Кинопоиск" за картину "Триггер", которая была размещена на сервисе 19 мая. Указано, что в произведении демонстрируется информация, пропагандирующая ЛГБТ*. Отмечается, что после требования Роскомнадзора "Триггер" был удален с площадки. "В судебное заседание явился защитник привлекаемого лица, действующий на основании доверенности – фио, который вину ООО "Кинопоиск" в совершении вменяемого административного правонарушения не признал", - говорится в документах. Вместе с тем, как следует из документов, постановление о назначении штрафа Кинопоиск мог обжаловать в течение 10 дней, однако, как следует из судебных материалов, сервис этого не сделал.* Движение ЛГБТ запрещено в России как экстремистское
https://ria.ru/20250825/sud-2037514419.html
https://ria.ru/20250827/izdatelstvo-2037826870.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, кинопоиск, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Россия, Кинопоиск, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Кинопоиск не стал обжаловать штраф за пропаганду ЛГБТ*

Кинопоиск не стал обжаловать штраф в три миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" не стал обжаловать штраф в три миллиона рублей, который получил за публикацию картины "Триггер", содержащую пропагандирующие ЛГБТ* (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ - ред.) сцены, следует из судебных документов и материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В августе в Таганском суде сообщили РИА Новости, что онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" оштрафован на три миллиона рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
Правосудие. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Суд оштрафовал интернет-клуб любителей манги за пропаганду ЛГБТ*
25 августа, 17:52
Как следует из судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости, суд оштрафовал "Кинопоиск" за картину "Триггер", которая была размещена на сервисе 19 мая. Указано, что в произведении демонстрируется информация, пропагандирующая ЛГБТ*. Отмечается, что после требования Роскомнадзора "Триггер" был удален с площадки.
"В судебное заседание явился защитник привлекаемого лица, действующий на основании доверенности – фио, который вину ООО "Кинопоиск" в совершении вменяемого административного правонарушения не признал", - говорится в документах.
Вместе с тем, как следует из документов, постановление о назначении штрафа Кинопоиск мог обжаловать в течение 10 дней, однако, как следует из судебных материалов, сервис этого не сделал.
* Движение ЛГБТ запрещено в России как экстремистское
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Издательство "Новое литературное обозрение" обвинили в пропаганде ЛГБТ*
27 августа, 11:59
 
РоссияКинопоискФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала