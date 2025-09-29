Рейтинг@Mail.ru
Избирателей в Молдавии запугали, чтобы они не ходили на выборы, считает Шор
11:11 29.09.2025 (обновлено: 11:14 29.09.2025)
Избирателей в Молдавии запугали, чтобы они не ходили на выборы, считает Шор
Избирателей в Молдавии запугали, чтобы они не ходили на выборы, считает Шор - РИА Новости, 29.09.2025
Избирателей в Молдавии запугали, чтобы они не ходили на выборы, считает Шор
До 20% избирателей Молдавии запугали, чтобы они не вышли голосовать на парламентских выборах, считает лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
2025-09-29T11:11:00+03:00
2025-09-29T11:14:00+03:00
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. До 20% избирателей Молдавии запугали, чтобы они не вышли голосовать на парламентских выборах, считает лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. "Процентов десять, пятнадцать, двадцать людей, которые специально были запуганы, чтобы не дать им возможность выйти на выборы", - сказал он в эфире канала "Россия 24".В Молдавии 28 сентября прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 99,65% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция - 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов.Власти Молдавии на этих выборах открыли для жителей Приднестровья втрое меньше участков, чем раньше - только 12. Из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек. МИД Приднестровья также заявил, что власти Молдавии в день выборов устраивали препятствия для голосования жителям ПМР. На пограничных мостах через Днестр со стороны Молдавии были организованы искусственные заторы, установлены физические заграждения, массово применялись избыточные индивидуальные проверки граждан и транспортных средств.Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон заявил о фальсификации на зарубежных участках, отметив, что оппозиция выиграла выборы внутри страны. Он намерен отстаивать эту победу на мирном протесте, который запланирован в центре Кишинева на 29 сентября. Додон пригласил все оппозиционные партии поддержать эту акцию.
Избирателей в Молдавии запугали, чтобы они не ходили на выборы, считает Шор

Шор: до 20 процентов избирателей Молдавии запугали, чтобы они не вышли на выборы

Голосование на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов
Голосование на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Голосование на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. До 20% избирателей Молдавии запугали, чтобы они не вышли голосовать на парламентских выборах, считает лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
"Процентов десять, пятнадцать, двадцать людей, которые специально были запуганы, чтобы не дать им возможность выйти на выборы", - сказал он в эфире канала "Россия 24".
ЦИК Молдавии озвучил результаты выборов по 99,91 процента протоколов
Вчера, 11:13
Вчера, 11:13
В Молдавии 28 сентября прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 99,65% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция - 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов.
Власти Молдавии на этих выборах открыли для жителей Приднестровья втрое меньше участков, чем раньше - только 12. Из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек. МИД Приднестровья также заявил, что власти Молдавии в день выборов устраивали препятствия для голосования жителям ПМР. На пограничных мостах через Днестр со стороны Молдавии были организованы искусственные заторы, установлены физические заграждения, массово применялись избыточные индивидуальные проверки граждан и транспортных средств.
Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон заявил о фальсификации на зарубежных участках, отметив, что оппозиция выиграла выборы внутри страны. Он намерен отстаивать эту победу на мирном протесте, который запланирован в центре Кишинева на 29 сентября. Додон пригласил все оппозиционные партии поддержать эту акцию.
Молдавская оппозиция обжалует результаты выборов в международных инстанциях
Вчера, 11:04
Вчера, 11:04
 
