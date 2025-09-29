https://ria.ru/20250929/sherpa-2045212094.html

Шерпа РФ: страны БРИКС едины в G20, несмотря на разногласия

Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите G20 в ЮАР — формат пока определяется, а поездка в Майами в декабре 2026 года зависит от отношений РФ и США; РИА Новости, 29.09.2025

Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите G20 в ЮАР — формат пока определяется, а поездка в Майами в декабре 2026 года зависит от отношений РФ и США; в "двадцатке" стали пересматривать свое безразличие к незаконным антироссийским санкциям после введения американским лидером Дональдом Трампом односторонних пошлин на импорт, об этом в интервью корреспонденту РИА Новости в США Сергею Попову рассказала на полях высокой недели ГА ООН шерпа России в G20 Светлана Лукаш.— Кто планирует представлять РФ на двадцатке в ЮАР?— Этот вопрос еще решается. Безусловно, президент Российской Федерации уделяет большое внимание саммитам "группы 20" и обязательно примет участие в саммите в Йоханнесбурге.— Что планируется отразить в итоговой декларации?— Декларации "двадцатки" в последнее время затрагивают огромный спектр вопросов, прежде всего, это финансово экономическая повестка: как обеспечить глобальный рост, как ответить на глобальные вызовы такие, как изменения климата или растущее неравенство, как бороться с долговым бременем развивающихся государств.Очень много других вопросов. Довлеет во многом в том числе такое внимание общества к таким саммитам. Естественно, вопросы геополитики. Мы надеемся, что декларация в Йоханнесбурге будет сбалансированной, как и все предыдущие декларации, в том числе в последние три года, когда этого было достаточно сложно достичь с учетом колоссальной поляризации мнений между странами, в том числе в "группе 20".— Будет ли упомянута Украина?— Вы знаете, конфликт, связанный с Украиной, упоминался, безусловно, и в предыдущих декларациях, но важно, в каком контексте. Прежде всего, последняя, например, "группа 20" прошлого года отражает этот конфликт весьма сбалансированно. Мы надеемся, что в этом году удастся выйти тоже на консенсусное решение, которое будет устраивать все страны, включая Россию.— Насколько высока вероятность, что президент РФ Владимир Путин поедет на саммит G20 в Майами?—Вы знаете, об этом нужно спрашивать Владимира Владимировича. Не исключаю, что могут быть разные решения. Это будет зависеть от развития событий и наших взаимоотношений в том числе с США.— Как оцениваете слова Трампа о том, что РФ и США могут позвать в качестве наблюдателей?— Серьезно это воспринимать, наверное, не стоит, потому что всем прекрасно известно, что Россия и Китай полноправные члены группы 20 и можно рассматривать это как скорее неверный перевод фразы президента Трампа.— Какие шаги предпринимает РФ для укрепления роли стран Глобального Юга?— Россия традиционно уделяет колоссальное внимание нашим взаимоотношениям с партнерами из стран Глобального Юга. В "группе 20" мы первые приветствовали присоединение Африканского союза к этому объединению. У нас схожие позиции по всем вопросам повестки двадцатки и, прежде всего, это касается вопросов устойчивого развития, которое не должно подменяться повесткой, которая действует исключительно в интересах семерки, исключительно в интересах развитых стран.Я бы отметила вопросы долговой устойчивости. То, что сейчас не позволяет развивающимся странам направлять средства на их развитие, на образование, здравоохранение, а выплачивать колоссальные проценты по долгам в те же развитые страны.Это вопросы устойчивой энергетики и климата, так чтобы страны продолжали иметь возможность развития, продолжали иметь возможность обеспечения себя доступными энергоресурсами без ущерба для своей экологии, для климата, но все-таки не вдаваясь в ту оголтелую гонку зеленой повестки, к которой принуждает большинство развитых стран и которая поддерживается на многих многосторонних форматах.Мы солидарны по всем вопросам повестки, которая обеспечит равноправное и справедливое участие стран мирового большинства, африканских стран в глобальном управлении.Одна из ключевых тем "группы 20" многие годы —это реформа международной финансовой архитектуры в частности в ключевых бреттонвудских институтах и в многосторонних банках развития. Необходимо перераспределить вес и голоса таким образом, чтобы именно развивающиеся страны определяли, каким образом будет осуществляться поддержка развития в их интересах.Это весь спектр повестки, который при огромных усилиях и помощи России в последние четыре года в "группе 20" стал особенно сильно развиваться в интересах стран Глобального Юга и мирового большинства. Этому во многом способствовало последовательное председательство Индонезии в 2022 году, далее Индии, Бразилии и сейчас квинтэссенцией ЮАР.— Можно ли использовать для этого БРИКС?— Мы координируемся с партнерами по БРИКС очень серьезно в том числе в "группе 20".В рамках БРИКС могут быть небольшие разногласия, но это споры в семье. В "группе 20" страны БРИКС, как правило, выступают единым фронтом. Безусловно, Россия поддерживает большее участие региональных объединений в работе "группы 20", что сделает это формат более легитимным, открытым, включая такие объединения как СЕЛАК.Мы бы хотели видеть в "группе 20" и представительство евразийского экономического союза по аналогии с тем, как сейчас представлен Евросоюз.— Поддерживает ли Россия идею выработки международных правил обращения цифровых валют в рамках G20?— Вы знаете, это совершенно правильная идея. На самом деле, подходы к пониманию, регламентированию, регулированию вопросов цифровых валют обсуждаются в "группе 20" особенно сильно в последние два года. Но здесь, конечно, многое зависит от национальных подходов.Если вы заметили, то, наверное, порядка 80 стран мира тем или иным образом вводят какие-то элементы регулирования в свое законодательство в отношении выпуска цифровых валют, обращения криптоактивов. Одновременно мы знаем, что недавно США приняли регулирование по этим вопросам, которое идет несколько в другом направлении. Например, выпуск криптоактивов будет возможен не со стороны государства, а наоборот со стороны частных компаний. Это очень интересно, но это тот момент, который будет служить некоторым камнем преткновения в единых подходах к этому вопросу в рамках "группы 20" и в других форматах, где будут обсуждаться эти вопросы.Это нужно обсуждать, всем странам, нужно так или иначе говорить на одном языке, когда речь идет об этой новой сфере финансового регулирования.— Какие в этом контексты были бы приоритетные принципы?— Еще преждевременно об этом говорить. Прежде всего надо действовать в интересах экономики собственной страны. Для России это вопрос сейчас крайне актуален, наш Центральный Банк еще определяется с подходами, и продолжается выработка регулирования. Об этом вопросе нужно говорить чуть-чуть позже, когда мы в полную силу и начнем использование этих инструментов.— Есть ли угроза для мировой экономики от позиции США, которые открывают финансовую систему для цифровых валют?— Ну, я думаю, что об угрозе говорить неправильно. Скорее открываются новые возможности. Нам нужно понять, каким образом совместить наши подходы и подходы США. Это вопрос специализированных площадок, прежде всего диалога по линии ЦБ.Для России, насколько я понимаю, это рассматривается как один из перспективных инструментов. Важно найти все необходимые элементы, которые должны быть урегулированы.— В 2020 году была предложена инициатива Common Framework для снижения долгов стран с низким уровнем доходов: считается ли она эффективной? Какие оценки можно дать?— Эта была абсолютно правильная идея. Возможно, она могла бы быть воплощена чуть более эффективно. К сожалению, с момента принятия этой рамочной программы недостаточное число стран с долговым бременем воспользовались этими договоренностями. Здесь, вы знаете, многое еще зависит от некой бюрократизации этого процесса в рамках Международного валютного фонда. И так же важно, чтобы и частные кредиторы присоединились к этой работе. Невозможно урегулировать вопросы долга без должного диалога всех кредитующих сторон: как суверенных, так и частных.— Планирует ли Россия меры в G20 для снижения безработицы и негатива для экономики от пошлин США?— Вопросы создания качественных рабочих мест и, естественно, борьбы с безработицей актуальны для многих стран "группы 20". В России на самом деле наилучшая ситуация с безработицей из всех стран "двадцатки". У нас самая низкая безработица. Тем не менее мы активно участвуем в многостороннем диалоге по этим вопросам. Прежде всего, с точки зрения понимания будущего рынков труда и обеспечения в новых условиях, таких, например, как платформенная экономика, —каким образом обеспечить социальную защиту работников, каким образом гарантировать базовые права в той деятельности, которую можно считать нестандартной занятостью. Хотя, с точки зрения современного мира, по-моему, платформенная экономика — это как раз уже стандартная занятость. В международном регулировании нужно как раз менять подходы в этом направлении. Безусловно, ведется в "двадцатке" традиционный диалог всех так называемых социальных партнеров. Вопросы труда необходимо рассматривать вместе —работодателям, работникам, государству и, естественно, профсоюзным организациям — такой трехсторонний диалог должен всегда присутствовать в вопросах труда и занятости.— Стоит ли вообще вопрос негативного эффекта пошлин США? Есть ли такая концепция?— Вопрос неправомерных, наверное, решений в торговле, безусловно, очень остро обсуждается, в том числе в "группе 20". Для России, наверное, это прежде всего односторонние неправомерные санкции, которые введены в отношении нас. Очень интересно, что какое-то время назад при обсуждении этих санкций, когда Россия поднимала этот вопрос, многие страны практически оставались безучастными: ну, это ваша история, ваша реальность. Сейчас, когда перед намного большим количеством стран встала угроза пошлин, все вдруг заговорили об односторонних ограничениях в торговле, о неправомерных нарушениях правил Всемирной торговой организации. Я думаю, что какое-то, наверное, изменение происходит. В том числе все больше видны те двойные стандарты, которые применяются западными странами в отношении России и в отношении других стран. Не уверена, что "группа 20" сможет выйти на консенсусное решение по вопросу пошлин, но, безусловно, это тот самый "слон в посудной лавке", который всегда присутствует в комнате переговоров и который будет во многом, наверное, их определять накануне саммита.— Для России каким бы виделся выход из этой непростой, скажем, ситуации?— Россия всегда выступала за равноправные взаимовыгодные отношения. Мы члены Всемирной торговой организации. Мы считаем, что необходимо жить и следовать принципам и нормам международного права. И все введенные, в том числе в отношении нашей страны, ограничения в торговле вредят не только нам, но и многим странам, прежде всего Глобального Юга, мирового большинства. Безусловно, все такие ограничения должны быть сняты в интересах устойчивого развития, в интересах всего мира.— Как Россия относится к стремлению Польши вступить в "двадцатку"?— Это было сюрпризом, который мы услышали сегодня в выступлении представителя польской делегации. Вы знаете, на протяжении всех лет существования "группы 20" на уровне лидеров, то есть с 2008 года, очень много стран тоже обращались с тем, что, наверное, они более достойные, что их вес в экономике увеличивается. В свое время Испания добилась фактически постоянного статуса постоянного гостя в "группе 20". Сегодня Польша сказала, что, на самом деле, сейчас она двадцатая экономика в мире и надеется стать постоянным членом "группы 20". Безусловно, это, наверное, вопрос, который должен прежде всего обсуждаться. С нашей точки зрения, если говорить о расширении представленности в "группе 20", то надо стремиться к балансу. Нужно стремиться, прежде всего, к равной географической представленности. Вот принятие в "группу 20" Африканского союза ни у кого не вызывало сомнений. Ну, по крайней мере, у большинства стран-членов "двадцатки" это не вызывало сомнений. Возможно, стоит говорить в данный момент о повышении репрезентативности "двадцатки" путем принятия в нее новых, региональных объединений скорее, потому что представителей европейского континента в "группе 20" хватает.— Соответствуют ли реальности позиция, что Польша – двадцатая экономика в мире?— Вы знаете, это лучше свериться с соответствующими экономическими данными. Я не берусь судить это.— Вы говорите, стало "сюрпризом": приятным или неприятным?— Это просто новая информация. Она требует осмысления и обсуждения как внутри всех стран, так и "группы 20".— Исходя из ваших слов, я понимаю, что есть кандидаты получше Польши в G20?— Нужно прежде всего добиваться эффективности работы формата и стремиться, наверное, к результативности решений, которые принимает "двадцатка". Что касается представленности, я думаю, что этот политический вопрос можно будет обсудить в дальнейшем.— Есть ли другие претенденты на вступление? Может ли вообще расширение G20 состояться?— Лига арабских государств выражала заинтересованность в присоединении к "группе 20". Россия поддерживает это стремление. Если действительно говорить о том, что "двадцатка" должна в дальнейшем расширяться, нам кажется, что у Лиги арабских государств, наверное, есть все шансы для этого.— Но позиция в том, что "двадцатка" должна расширяться?— Я не считаю, что она обязательно должна расширяться. Я считаю, что любой механизм прежде всего должен быть эффективным, принимать качественные решения и обеспечивать их выполнение. Если потребуется для этого расширение состава членов, участников формата, ну что ж, значит, это будет. Но это должно быть решением всех членов "группы 20".

