Шерпа России оценила работу G20 по снижению долгов небогатых стран - 29.09.2025
08:06 29.09.2025
Шерпа России оценила работу G20 по снижению долгов небогатых стран
в мире
россия
светлана лукаш
большая двадцатка
генеральная ассамблея оон
оон
ООН, 29 сен - РИА Новости, Сергей Попов. Работа в G20 по снижению долгов небогатых стран могла быть эффективней, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш. "Эта была абсолютно правильная идея. Возможно, она могла бы быть воплощена чуть более эффективно. К сожалению, с момента принятия этой рамочной программы недостаточное число стран с долговым бременем воспользовались этими договоренностями. Здесь, вы знаете, многое еще зависит от некой бюрократизации этого процесса в рамках Международного валютного фонда", - заявила Лукаш на полях Генассамблеи ООН в ответ на просьбу оценить эффективность предложенной в 2020 году инициативы "Common Framework" по снижению долгов стран с низким уровнем доходов. "Важно, чтобы и частные кредиторы присоединились к этой работе. Невозможно урегулировать вопросы долга без должного диалога всех кредитующих сторон: как суверенных, так и частных", - добавила Лукаш.
в мире, россия, светлана лукаш, большая двадцатка, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Россия, Светлана Лукаш, Большая двадцатка, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Шерпа России оценила работу G20 по снижению долгов небогатых стран

ООН, 29 сен - РИА Новости, Сергей Попов. Работа в G20 по снижению долгов небогатых стран могла быть эффективней, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш.
"Эта была абсолютно правильная идея. Возможно, она могла бы быть воплощена чуть более эффективно. К сожалению, с момента принятия этой рамочной программы недостаточное число стран с долговым бременем воспользовались этими договоренностями. Здесь, вы знаете, многое еще зависит от некой бюрократизации этого процесса в рамках Международного валютного фонда", - заявила Лукаш на полях Генассамблеи ООН в ответ на просьбу оценить эффективность предложенной в 2020 году инициативы "Common Framework" по снижению долгов стран с низким уровнем доходов.
"Важно, чтобы и частные кредиторы присоединились к этой работе. Невозможно урегулировать вопросы долга без должного диалога всех кредитующих сторон: как суверенных, так и частных", - добавила Лукаш.
В мире Россия Светлана Лукаш Большая двадцатка Генеральная Ассамблея ООН ООН
 
 
