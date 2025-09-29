https://ria.ru/20250929/sherpa-2045022984.html
Шерпа России оценила работу G20 по снижению долгов небогатых стран
Шерпа России оценила работу G20 по снижению долгов небогатых стран
ООН, 29 сен - РИА Новости, Сергей Попов. Работа в G20 по снижению долгов небогатых стран могла быть эффективней, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш. "Эта была абсолютно правильная идея. Возможно, она могла бы быть воплощена чуть более эффективно. К сожалению, с момента принятия этой рамочной программы недостаточное число стран с долговым бременем воспользовались этими договоренностями. Здесь, вы знаете, многое еще зависит от некой бюрократизации этого процесса в рамках Международного валютного фонда", - заявила Лукаш на полях Генассамблеи ООН в ответ на просьбу оценить эффективность предложенной в 2020 году инициативы "Common Framework" по снижению долгов стран с низким уровнем доходов. "Важно, чтобы и частные кредиторы присоединились к этой работе. Невозможно урегулировать вопросы долга без должного диалога всех кредитующих сторон: как суверенных, так и частных", - добавила Лукаш.
