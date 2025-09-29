https://ria.ru/20250929/sherpa-2045022984.html

Шерпа России оценила работу G20 по снижению долгов небогатых стран

Шерпа России оценила работу G20 по снижению долгов небогатых стран - РИА Новости, 29.09.2025

Шерпа России оценила работу G20 по снижению долгов небогатых стран

Работа в G20 по снижению долгов небогатых стран могла быть эффективней, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш. РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T08:06:00+03:00

2025-09-29T08:06:00+03:00

2025-09-29T08:06:00+03:00

в мире

россия

светлана лукаш

большая двадцатка

генеральная ассамблея оон

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154261/73/1542617334_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_6f791e8c0e47335ec2943b1fc1a72ad9.jpg

ООН, 29 сен - РИА Новости, Сергей Попов. Работа в G20 по снижению долгов небогатых стран могла быть эффективней, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш. "Эта была абсолютно правильная идея. Возможно, она могла бы быть воплощена чуть более эффективно. К сожалению, с момента принятия этой рамочной программы недостаточное число стран с долговым бременем воспользовались этими договоренностями. Здесь, вы знаете, многое еще зависит от некой бюрократизации этого процесса в рамках Международного валютного фонда", - заявила Лукаш на полях Генассамблеи ООН в ответ на просьбу оценить эффективность предложенной в 2020 году инициативы "Common Framework" по снижению долгов стран с низким уровнем доходов. "Важно, чтобы и частные кредиторы присоединились к этой работе. Невозможно урегулировать вопросы долга без должного диалога всех кредитующих сторон: как суверенных, так и частных", - добавила Лукаш.

https://ria.ru/20250929/lukash-2045008182.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, светлана лукаш, большая двадцатка, генеральная ассамблея оон, оон