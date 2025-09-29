https://ria.ru/20250929/shapsha-2045233590.html

Шапша стал модератором дискуссии о трудоустройстве ветеранов СВО

калужская область

калужская область

владислав шапша

КАЛУГА, 29 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша выступил модератором круглого стола комиссии Госсовета, посвященного вопросам трудоустройства ветеранов СВО. Шапша возглавляет комиссию Госсовета по направлению "Кадры". Он сообщил в своем Telegram-канале, что выступил модератором круглого стола "Переобучение и трудоустройство ветеранов боевых действий – участников СВО" комиссии Госсовета по поддержке участников СВО. Шапша отметил, что сегодня большая часть ветеранов СВО заняты - вернулись на прежние места работы, трудоустроены, осуществляют индивидуальную предпринимательскую деятельность, либо оформили самозанятость. "Задача государства – создать эффективную систему адаптации участников к мирной жизни, помочь в профессиональной самореализации тем, кто хотел бы работать, но пока не трудоустроен. В ходе работы круглого стола проработали 15 вопросов, связанных с выработкой комплексных решений, направленных на психологическую, социальную, образовательную и трудовую поддержку участников боевых действий", - написал калужский губернатор. По словам Шапши, общество и государство ожидают от ветеранов СВО активного участия в воспитательной работе, преподавательской деятельности, в решении управленческих задач на всех уровнях власти. В этом направлении уже работает ряд федеральных и региональных программ, в том числе "Герои земли Калужской" и программы Фонда "Защитники Отечества", подчеркнул глава Калужской области. "Важно выстроить эффективный механизм взаимодействия центров занятости населения с подразделениями Госфонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества", в частности, по информационному обмену. Поддержка и стимулирование работодателей к приему на работу граждан из числа участников СВО останется приоритетом госполитики", - написал Шапша. Он отметил, что нацпроект "Кадры" предусматривает выделение через фонд субсидий бизнесу до 200 тысяч рублей на оборудование рабочих мест для трудоустройства инвалидов I и II групп для стимулирования работодателей в приеме на работу граждан с инвалидностью, включая ветеранов боевых действий - участников СВО.

калужская область

калужская область, владислав шапша