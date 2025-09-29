https://ria.ru/20250929/shapsha-2045233590.html
Шапша стал модератором дискуссии о трудоустройстве ветеранов СВО
Шапша стал модератором дискуссии о трудоустройстве ветеранов СВО - РИА Новости, 29.09.2025
Шапша стал модератором дискуссии о трудоустройстве ветеранов СВО
Губернатор Калужской области Владислав Шапша выступил модератором круглого стола комиссии Госсовета, посвященного вопросам трудоустройства ветеранов СВО. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T19:45:00+03:00
2025-09-29T19:45:00+03:00
2025-09-29T19:45:00+03:00
калужская область
калужская область
владислав шапша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020548402_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_95ff34863a051b38e30ab1de2cd8d2c4.jpg
КАЛУГА, 29 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша выступил модератором круглого стола комиссии Госсовета, посвященного вопросам трудоустройства ветеранов СВО. Шапша возглавляет комиссию Госсовета по направлению "Кадры". Он сообщил в своем Telegram-канале, что выступил модератором круглого стола "Переобучение и трудоустройство ветеранов боевых действий – участников СВО" комиссии Госсовета по поддержке участников СВО. Шапша отметил, что сегодня большая часть ветеранов СВО заняты - вернулись на прежние места работы, трудоустроены, осуществляют индивидуальную предпринимательскую деятельность, либо оформили самозанятость. "Задача государства – создать эффективную систему адаптации участников к мирной жизни, помочь в профессиональной самореализации тем, кто хотел бы работать, но пока не трудоустроен. В ходе работы круглого стола проработали 15 вопросов, связанных с выработкой комплексных решений, направленных на психологическую, социальную, образовательную и трудовую поддержку участников боевых действий", - написал калужский губернатор. По словам Шапши, общество и государство ожидают от ветеранов СВО активного участия в воспитательной работе, преподавательской деятельности, в решении управленческих задач на всех уровнях власти. В этом направлении уже работает ряд федеральных и региональных программ, в том числе "Герои земли Калужской" и программы Фонда "Защитники Отечества", подчеркнул глава Калужской области. "Важно выстроить эффективный механизм взаимодействия центров занятости населения с подразделениями Госфонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества", в частности, по информационному обмену. Поддержка и стимулирование работодателей к приему на работу граждан из числа участников СВО останется приоритетом госполитики", - написал Шапша. Он отметил, что нацпроект "Кадры" предусматривает выделение через фонд субсидий бизнесу до 200 тысяч рублей на оборудование рабочих мест для трудоустройства инвалидов I и II групп для стимулирования работодателей в приеме на работу граждан с инвалидностью, включая ветеранов боевых действий - участников СВО.
https://ria.ru/20250925/shapsha-2044442336.html
https://ria.ru/20250924/kongo-2044088977.html
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020548402_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9b47a5faac0e8ef6629f1399c272f2b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, владислав шапша
Калужская область, Калужская область, Владислав Шапша
Шапша стал модератором дискуссии о трудоустройстве ветеранов СВО
Шапша выступил модератором дискуссии по вопросу трудоустройства ветеранов СВО
КАЛУГА, 29 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша выступил модератором круглого стола комиссии Госсовета, посвященного вопросам трудоустройства ветеранов СВО.
Шапша возглавляет комиссию Госсовета по направлению "Кадры". Он сообщил в своем Telegram-канале, что выступил модератором круглого стола "Переобучение и трудоустройство ветеранов боевых действий – участников СВО" комиссии Госсовета по поддержке участников СВО.
Шапша отметил, что сегодня большая часть ветеранов СВО заняты - вернулись на прежние места работы, трудоустроены, осуществляют индивидуальную предпринимательскую деятельность, либо оформили самозанятость.
"Задача государства – создать эффективную систему адаптации участников к мирной жизни, помочь в профессиональной самореализации тем, кто хотел бы работать, но пока не трудоустроен. В ходе работы круглого стола проработали 15 вопросов, связанных с выработкой комплексных решений, направленных на психологическую, социальную, образовательную и трудовую поддержку участников боевых действий", - написал калужский губернатор.
По словам Шапши, общество и государство ожидают от ветеранов СВО активного участия в воспитательной работе, преподавательской деятельности, в решении управленческих задач на всех уровнях власти. В этом направлении уже работает ряд федеральных и региональных программ, в том числе "Герои земли Калужской" и программы Фонда "Защитники Отечества", подчеркнул глава Калужской области.
"Важно выстроить эффективный механизм взаимодействия центров занятости населения с подразделениями Госфонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества", в частности, по информационному обмену. Поддержка и стимулирование работодателей к приему на работу граждан из числа участников СВО останется приоритетом госполитики", - написал Шапша.
Он отметил, что нацпроект "Кадры" предусматривает выделение через фонд субсидий бизнесу до 200 тысяч рублей на оборудование рабочих мест для трудоустройства инвалидов I и II групп для стимулирования работодателей в приеме на работу граждан с инвалидностью, включая ветеранов боевых действий - участников СВО.