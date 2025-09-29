Рейтинг@Mail.ru
Юрия Шалабаева переизбрали главой Нижнего Новгорода - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:52 29.09.2025 (обновлено: 15:09 29.09.2025)
https://ria.ru/20250929/shalabaev-2045142275.html
Юрия Шалабаева переизбрали главой Нижнего Новгорода
Юрия Шалабаева переизбрали главой Нижнего Новгорода - РИА Новости, 29.09.2025
Юрия Шалабаева переизбрали главой Нижнего Новгорода
Депутаты думы Нижнего Новгорода нового созыва подавляющим большинством голосов вновь выбрали мэра Юрия Шалабаева главой города на первом заседании Гордумы... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T14:52:00+03:00
2025-09-29T15:09:00+03:00
нижний новгород
юрий шалабаев
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/11/1966754999_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_fb99b2edeb1a939b2f0bdcaf2fed229e.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Депутаты думы Нижнего Новгорода нового созыва подавляющим большинством голосов вновь выбрали мэра Юрия Шалабаева главой города на первом заседании Гордумы нового созыва, передает корреспондент РИА Новости.Шалабаев был впервые избран мэром пять лет назад – в октябре 2020 года.На голосование депутатам конкурсной комиссией были представлены две кандидатуры – Шалабаева и бывшего замначальника УВД города Сергея Горячева. Кандидаты представили свои программы развития города и ответили на вопросы депутатов.Шалабаев в своей речи заявил, что родился в городе Горьком (Нижнем Новгороде) в простой рабочей семье, "всегда любил свой родной город и делал всё, что было в силах, чтобы он становился лучше". По его словам, благодаря пониманию "болевых точек города", за пять лет его работы мэром удалось решить многие проблемы, включая те, которые имели системный характер и существовали много лет."За кандидатуру Горячева проголосовали три человека, против 23, четверо воздержались. За кандидатуру Шалабаева проголосовали 36 человек, против – один, двое воздержались. В результате голосования главой Нижнего Новгорода избран Шалабаев Юрий Владимирович", – заявил председатель Гордумы Евгений Чинцов.Сразу после оглашения результатов голосования Шалабаев принес присягу главы города.Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев заявил, что при Шалабаеве город развивается в разных направлениях, исполняются все национальные проекты, реализуются все программы."Конечно, остается еще много проблем, их надо будет решать. Я уверен, что во главе с Юрием Владимировичем город с этим справится", - отметил замгубернатора.Шалабаев стал исполняющим обязанности главы Нижнего Новгорода 6 мая 2020 года после того, как депутаты городской Думы Нижнего Новгорода на внеочередном заседании приняли досрочную отставку главы города Владимира Панова в связи с переходом на работу в ГК "Росатом". Шалабаев является победителем конкурса "Лидеры России 2018-2019". До назначения в конце 2019 года заместителем главы администрации города Нижнего Новгорода работал заместителем министра финансов правительства Нижегородской области.
https://ria.ru/20250929/beglov-2045145255.html
https://ria.ru/20250924/gutsan-2043962336.html
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/11/1966754999_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_21b4738f3cfd5763aec02667c7f4e2c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижний новгород, юрий шалабаев, политика
Нижний Новгород, Юрий Шалабаев, Политика
Юрия Шалабаева переизбрали главой Нижнего Новгорода

Дума Нижнего Новгорода переизбрала Юрия Шалабаева мэром города

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкНижний Новгород
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Нижний Новгород. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Депутаты думы Нижнего Новгорода нового созыва подавляющим большинством голосов вновь выбрали мэра Юрия Шалабаева главой города на первом заседании Гордумы нового созыва, передает корреспондент РИА Новости.
Шалабаев был впервые избран мэром пять лет назад – в октябре 2020 года.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Беглов поздравил Руденю с назначением на пост полпреда в СЗФО
Вчера, 15:02
На голосование депутатам конкурсной комиссией были представлены две кандидатуры – Шалабаева и бывшего замначальника УВД города Сергея Горячева. Кандидаты представили свои программы развития города и ответили на вопросы депутатов.
Шалабаев в своей речи заявил, что родился в городе Горьком (Нижнем Новгороде) в простой рабочей семье, "всегда любил свой родной город и делал всё, что было в силах, чтобы он становился лучше". По его словам, благодаря пониманию "болевых точек города", за пять лет его работы мэром удалось решить многие проблемы, включая те, которые имели системный характер и существовали много лет.
"За кандидатуру Горячева проголосовали три человека, против 23, четверо воздержались. За кандидатуру Шалабаева проголосовали 36 человек, против – один, двое воздержались. В результате голосования главой Нижнего Новгорода избран Шалабаев Юрий Владимирович", – заявил председатель Гордумы Евгений Чинцов.
Сразу после оглашения результатов голосования Шалабаев принес присягу главы города.
Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев заявил, что при Шалабаеве город развивается в разных направлениях, исполняются все национальные проекты, реализуются все программы.
"Конечно, остается еще много проблем, их надо будет решать. Я уверен, что во главе с Юрием Владимировичем город с этим справится", - отметил замгубернатора.
Шалабаев стал исполняющим обязанности главы Нижнего Новгорода 6 мая 2020 года после того, как депутаты городской Думы Нижнего Новгорода на внеочередном заседании приняли досрочную отставку главы города Владимира Панова в связи с переходом на работу в ГК "Росатом". Шалабаев является победителем конкурса "Лидеры России 2018-2019". До назначения в конце 2019 года заместителем главы администрации города Нижнего Новгорода работал заместителем министра финансов правительства Нижегородской области.
Александр Гуцан - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Путин назначил Гуцана генпрокурором
24 сентября, 11:56
 
Нижний НовгородЮрий ШалабаевПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала