Юрия Шалабаева переизбрали главой Нижнего Новгорода

Юрия Шалабаева переизбрали главой Нижнего Новгорода - РИА Новости, 29.09.2025

Юрия Шалабаева переизбрали главой Нижнего Новгорода

Депутаты думы Нижнего Новгорода нового созыва подавляющим большинством голосов вновь выбрали мэра Юрия Шалабаева главой города на первом заседании Гордумы... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T14:52:00+03:00

2025-09-29T14:52:00+03:00

2025-09-29T15:09:00+03:00

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Депутаты думы Нижнего Новгорода нового созыва подавляющим большинством голосов вновь выбрали мэра Юрия Шалабаева главой города на первом заседании Гордумы нового созыва, передает корреспондент РИА Новости.Шалабаев был впервые избран мэром пять лет назад – в октябре 2020 года.На голосование депутатам конкурсной комиссией были представлены две кандидатуры – Шалабаева и бывшего замначальника УВД города Сергея Горячева. Кандидаты представили свои программы развития города и ответили на вопросы депутатов.Шалабаев в своей речи заявил, что родился в городе Горьком (Нижнем Новгороде) в простой рабочей семье, "всегда любил свой родной город и делал всё, что было в силах, чтобы он становился лучше". По его словам, благодаря пониманию "болевых точек города", за пять лет его работы мэром удалось решить многие проблемы, включая те, которые имели системный характер и существовали много лет."За кандидатуру Горячева проголосовали три человека, против 23, четверо воздержались. За кандидатуру Шалабаева проголосовали 36 человек, против – один, двое воздержались. В результате голосования главой Нижнего Новгорода избран Шалабаев Юрий Владимирович", – заявил председатель Гордумы Евгений Чинцов.Сразу после оглашения результатов голосования Шалабаев принес присягу главы города.Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев заявил, что при Шалабаеве город развивается в разных направлениях, исполняются все национальные проекты, реализуются все программы."Конечно, остается еще много проблем, их надо будет решать. Я уверен, что во главе с Юрием Владимировичем город с этим справится", - отметил замгубернатора.Шалабаев стал исполняющим обязанности главы Нижнего Новгорода 6 мая 2020 года после того, как депутаты городской Думы Нижнего Новгорода на внеочередном заседании приняли досрочную отставку главы города Владимира Панова в связи с переходом на работу в ГК "Росатом". Шалабаев является победителем конкурса "Лидеры России 2018-2019". До назначения в конце 2019 года заместителем главы администрации города Нижнего Новгорода работал заместителем министра финансов правительства Нижегородской области.

