Рейтинг@Mail.ru
Губернатор рассказал о ситуации с бензином в Севастополе - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:26 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/sevastopol-2045032701.html
Губернатор рассказал о ситуации с бензином в Севастополе
Губернатор рассказал о ситуации с бензином в Севастополе - РИА Новости, 29.09.2025
Губернатор рассказал о ситуации с бензином в Севастополе
Бензин в Севастополь привозится в режиме нон-стоп, но из-за ажиотажа на АЗС пока не удается выйти на плановый режим работы, поэтому вводятся ограничения на 30... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T09:26:00+03:00
2025-09-29T09:26:00+03:00
севастополь
михаил развожаев
аи-95
аи-92
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36917/32/369173283_0:282:2554:1719_1920x0_80_0_0_17635397c370404ab04ff0790a6cf7b2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Бензин в Севастополь привозится в режиме нон-стоп, но из-за ажиотажа на АЗС пока не удается выйти на плановый режим работы, поэтому вводятся ограничения на 30 литров, чтобы накопить топливо на всех заправках, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "Бензин в город привозится в режиме нон-стоп, но из-за ажиотажа на АЗС пока не удается выйти на плановый режим работы", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, с понедельника продажа топлива марок АИ-100, АИ-95NP, АИ-95, АИ-92 на заправках сети ТЭС будет ограничена 30-ю литрами на один автомобиль или одну канистру. "То есть, если вы приехали на машине, то сможете выбрать: заправить машину или канистру. Если пришли с канистрой, то сможете тоже залить топливо. Рассчитываем, что благодаря такому режиму сможем накопить бензин на всех АЗС и вернуться к работе в обычном графике", - написал губернатор.
https://ria.ru/20250929/toplivo-2045031379.html
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36917/32/369173283_0:43:2554:1959_1920x0_80_0_0_19908fc5351959946a16603aa9982d10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, михаил развожаев, аи-95, аи-92
Севастополь, Михаил Развожаев, АИ-95, АИ-92
Губернатор рассказал о ситуации с бензином в Севастополе

В Севастополе из-за ажиотажа на АЗС ввели ограничения на 30 литров

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРабота автозаправки
Работа автозаправки - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Работа автозаправки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Бензин в Севастополь привозится в режиме нон-стоп, но из-за ажиотажа на АЗС пока не удается выйти на плановый режим работы, поэтому вводятся ограничения на 30 литров, чтобы накопить топливо на всех заправках, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«
"Бензин в город привозится в режиме нон-стоп, но из-за ажиотажа на АЗС пока не удается выйти на плановый режим работы", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, с понедельника продажа топлива марок АИ-100, АИ-95NP, АИ-95, АИ-92 на заправках сети ТЭС будет ограничена 30-ю литрами на один автомобиль или одну канистру.
"То есть, если вы приехали на машине, то сможете выбрать: заправить машину или канистру. Если пришли с канистрой, то сможете тоже залить топливо. Рассчитываем, что благодаря такому режиму сможем накопить бензин на всех АЗС и вернуться к работе в обычном графике", - написал губернатор.
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
В Севастополе продажу дизельного топлива осуществляют без ограничений
Вчера, 09:20
 
СевастопольМихаил РазвожаевАИ-95АИ-92
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала