Губернатор рассказал о ситуации с бензином в Севастополе
Губернатор рассказал о ситуации с бензином в Севастополе - РИА Новости, 29.09.2025
Губернатор рассказал о ситуации с бензином в Севастополе
Бензин в Севастополь привозится в режиме нон-стоп, но из-за ажиотажа на АЗС пока не удается выйти на плановый режим работы, поэтому вводятся ограничения на 30... РИА Новости, 29.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Бензин в Севастополь привозится в режиме нон-стоп, но из-за ажиотажа на АЗС пока не удается выйти на плановый режим работы, поэтому вводятся ограничения на 30 литров, чтобы накопить топливо на всех заправках, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "Бензин в город привозится в режиме нон-стоп, но из-за ажиотажа на АЗС пока не удается выйти на плановый режим работы", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, с понедельника продажа топлива марок АИ-100, АИ-95NP, АИ-95, АИ-92 на заправках сети ТЭС будет ограничена 30-ю литрами на один автомобиль или одну канистру. "То есть, если вы приехали на машине, то сможете выбрать: заправить машину или канистру. Если пришли с канистрой, то сможете тоже залить топливо. Рассчитываем, что благодаря такому режиму сможем накопить бензин на всех АЗС и вернуться к работе в обычном графике", - написал губернатор.
Губернатор рассказал о ситуации с бензином в Севастополе
В Севастополе из-за ажиотажа на АЗС ввели ограничения на 30 литров