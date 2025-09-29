Рейтинг@Mail.ru
Цена серебра поднялась выше 47 долларов за унцию впервые с 2011 года - РИА Новости, 29.09.2025
07:25 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/serebro-2045019935.html
Цена серебра поднялась выше 47 долларов за унцию впервые с 2011 года
Цена серебра поднялась выше 47 долларов за унцию впервые с 2011 года
Биржевая цена на серебро растет в понедельник, показатель впервые за 14 лет превысил отметку в 47 долларов за унцию, следует из данных торгов. РИА Новости, 29.09.2025
золото
биржа
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости/Прайм. Биржевая цена на серебро растет в понедельник, показатель впервые за 14 лет превысил отметку в 47 долларов за унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 7.14 мск цена декабрьского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,22% - до 47,225 доллара за унцию. Показатель впервые со 2 мая 2011 года находится выше 47 долларов за унцию. Декабрьский фьючерс на золото в то же время дорожал на 16,12 доллара, или на 0,42%, - до 3 825,12 доллара за тройскую унцию.
золото, биржа
Золото, Биржа
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГранулированное серебро
Гранулированное серебро. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости/Прайм. Биржевая цена на серебро растет в понедельник, показатель впервые за 14 лет превысил отметку в 47 долларов за унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.14 мск цена декабрьского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,22% - до 47,225 доллара за унцию. Показатель впервые со 2 мая 2011 года находится выше 47 долларов за унцию.
Декабрьский фьючерс на золото в то же время дорожал на 16,12 доллара, или на 0,42%, - до 3 825,12 доллара за тройскую унцию.
Монеты - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
В ЦБ отметили интерес россиян к инвестиционным монетам из золота и серебра
23 сентября, 18:29
 
ЗолотоБиржа
 
 
