Цена серебра поднялась выше 47 долларов за унцию впервые с 2011 года
Цена серебра поднялась выше 47 долларов за унцию впервые с 2011 года - РИА Новости, 29.09.2025
Цена серебра поднялась выше 47 долларов за унцию впервые с 2011 года
29.09.2025
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости/Прайм. Биржевая цена на серебро растет в понедельник, показатель впервые за 14 лет превысил отметку в 47 долларов за унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 7.14 мск цена декабрьского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,22% - до 47,225 доллара за унцию. Показатель впервые со 2 мая 2011 года находится выше 47 долларов за унцию. Декабрьский фьючерс на золото в то же время дорожал на 16,12 доллара, или на 0,42%, - до 3 825,12 доллара за тройскую унцию.
