https://ria.ru/20250929/sanktsii-2045014359.html

Шерпа прокомментировала отношение G20 к санкциям против России

Шерпа прокомментировала отношение G20 к санкциям против России - РИА Новости, 29.09.2025

Шерпа прокомментировала отношение G20 к санкциям против России

Многие страны G20 оставались безучастными в вопросе обсуждения односторонних санкций против России, но ситуация изменилась из-за пошлин США, ограничения против... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T05:39:00+03:00

2025-09-29T05:39:00+03:00

2025-09-29T05:39:00+03:00

россия

сша

светлана лукаш

большая двадцатка

всемирная торговая организация (вто)

генеральная ассамблея оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155531/69/1555316916_0:59:3032:1765_1920x0_80_0_0_ee11575d407d4630759334057e32a5e8.jpg

ООН, 29 сен - РИА Новости, Сергей Попов. Многие страны G20 оставались безучастными в вопросе обсуждения односторонних санкций против России, но ситуация изменилась из-за пошлин США, ограничения против РФ должны быть сняты ради мировой экономики, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш. "Вопрос неправомерных решений в торговле, безусловно, очень остро обсуждается, в том числе в "Группе двадцати". Для России, наверное, это прежде всего односторонние неправомерные санкции, которые введены в отношении нас. Очень интересно, что какое-то время назад при обсуждении этих санкций, когда Россия поднимала этот вопрос, многие страны практически оставались безучастными: ну, это ваша история, ваша реальность. Сейчас, когда перед намного большим количеством стран встала угроза пошлин, все сейчас вдруг заговорили об односторонних ограничениях в торговле, о неправомерных нарушениях правил Всемирной торговой организации", - заявила Лукаш на полях Генассамблеи ООН. По ее словам, меняется позиция и происходит признание существования двойных стандартов. "Все больше видны вот эти двойные стандарты, которые применяются западными странами в отношении России и в отношении других стран. Не уверена, что "Группа двадцати" сможет выйти на консенсусное решение по вопросу пошлин, но, безусловно, это тот самый "слон в посудной лавке", который всегда присутствует в комнате переговоров и который будет во многом их определять накануне саммита", - сказала Лукаш. Она отметила, что Россия всегда выступала за равноправные взаимовыгодные отношения. "Мы - члены Всемирной торговой организации. Мы считаем, что необходимо жить и следовать принципам и нормам международного права. И все введенные в том числе в отношении нашей страны ограничения в торговле вредят не только нам, но и многим странам, прежде всего Глобального Юга, мирового большинства. Безусловно, все такие ограничения должны быть сняты в интересах устойчивого развития, в интересах всего мира", - сказала она.

https://ria.ru/20250929/rossija-2045011619.html

https://ria.ru/20250928/eaes-2044861074.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, светлана лукаш, большая двадцатка, всемирная торговая организация (вто), генеральная ассамблея оон