Рейтинг@Mail.ru
Шерпа прокомментировала отношение G20 к санкциям против России - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:39 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/sanktsii-2045014359.html
Шерпа прокомментировала отношение G20 к санкциям против России
Шерпа прокомментировала отношение G20 к санкциям против России - РИА Новости, 29.09.2025
Шерпа прокомментировала отношение G20 к санкциям против России
Многие страны G20 оставались безучастными в вопросе обсуждения односторонних санкций против России, но ситуация изменилась из-за пошлин США, ограничения против... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T05:39:00+03:00
2025-09-29T05:39:00+03:00
россия
сша
светлана лукаш
большая двадцатка
всемирная торговая организация (вто)
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155531/69/1555316916_0:59:3032:1765_1920x0_80_0_0_ee11575d407d4630759334057e32a5e8.jpg
ООН, 29 сен - РИА Новости, Сергей Попов. Многие страны G20 оставались безучастными в вопросе обсуждения односторонних санкций против России, но ситуация изменилась из-за пошлин США, ограничения против РФ должны быть сняты ради мировой экономики, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш. "Вопрос неправомерных решений в торговле, безусловно, очень остро обсуждается, в том числе в "Группе двадцати". Для России, наверное, это прежде всего односторонние неправомерные санкции, которые введены в отношении нас. Очень интересно, что какое-то время назад при обсуждении этих санкций, когда Россия поднимала этот вопрос, многие страны практически оставались безучастными: ну, это ваша история, ваша реальность. Сейчас, когда перед намного большим количеством стран встала угроза пошлин, все сейчас вдруг заговорили об односторонних ограничениях в торговле, о неправомерных нарушениях правил Всемирной торговой организации", - заявила Лукаш на полях Генассамблеи ООН. По ее словам, меняется позиция и происходит признание существования двойных стандартов. "Все больше видны вот эти двойные стандарты, которые применяются западными странами в отношении России и в отношении других стран. Не уверена, что "Группа двадцати" сможет выйти на консенсусное решение по вопросу пошлин, но, безусловно, это тот самый "слон в посудной лавке", который всегда присутствует в комнате переговоров и который будет во многом их определять накануне саммита", - сказала Лукаш. Она отметила, что Россия всегда выступала за равноправные взаимовыгодные отношения. "Мы - члены Всемирной торговой организации. Мы считаем, что необходимо жить и следовать принципам и нормам международного права. И все введенные в том числе в отношении нашей страны ограничения в торговле вредят не только нам, но и многим странам, прежде всего Глобального Юга, мирового большинства. Безусловно, все такие ограничения должны быть сняты в интересах устойчивого развития, в интересах всего мира", - сказала она.
https://ria.ru/20250929/rossija-2045011619.html
https://ria.ru/20250928/eaes-2044861074.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155531/69/1555316916_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_41212f26f37340315606dfd9c3af7765.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, светлана лукаш, большая двадцатка, всемирная торговая организация (вто), генеральная ассамблея оон
Россия, США, Светлана Лукаш, Большая двадцатка, Всемирная торговая организация (ВТО), Генеральная Ассамблея ООН
Шерпа прокомментировала отношение G20 к санкциям против России

Лукаш: отношение к санкциям против России поменялось из-за пошлин США

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСветлана Лукаш
Светлана Лукаш - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Светлана Лукаш. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 29 сен - РИА Новости, Сергей Попов. Многие страны G20 оставались безучастными в вопросе обсуждения односторонних санкций против России, но ситуация изменилась из-за пошлин США, ограничения против РФ должны быть сняты ради мировой экономики, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш.
"Вопрос неправомерных решений в торговле, безусловно, очень остро обсуждается, в том числе в "Группе двадцати". Для России, наверное, это прежде всего односторонние неправомерные санкции, которые введены в отношении нас. Очень интересно, что какое-то время назад при обсуждении этих санкций, когда Россия поднимала этот вопрос, многие страны практически оставались безучастными: ну, это ваша история, ваша реальность. Сейчас, когда перед намного большим количеством стран встала угроза пошлин, все сейчас вдруг заговорили об односторонних ограничениях в торговле, о неправомерных нарушениях правил Всемирной торговой организации", - заявила Лукаш на полях Генассамблеи ООН.
Светлана Лукаш - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Шерпа России в G20 назвала цифровые валюты перспективным инструментом
Вчера, 04:50
По ее словам, меняется позиция и происходит признание существования двойных стандартов. "Все больше видны вот эти двойные стандарты, которые применяются западными странами в отношении России и в отношении других стран. Не уверена, что "Группа двадцати" сможет выйти на консенсусное решение по вопросу пошлин, но, безусловно, это тот самый "слон в посудной лавке", который всегда присутствует в комнате переговоров и который будет во многом их определять накануне саммита", - сказала Лукаш.
Она отметила, что Россия всегда выступала за равноправные взаимовыгодные отношения.
"Мы - члены Всемирной торговой организации. Мы считаем, что необходимо жить и следовать принципам и нормам международного права. И все введенные в том числе в отношении нашей страны ограничения в торговле вредят не только нам, но и многим странам, прежде всего Глобального Юга, мирового большинства. Безусловно, все такие ограничения должны быть сняты в интересах устойчивого развития, в интересах всего мира", - сказала она.
Вывешивание флага России перед саммитом Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
ЕАЭС должен быть представлен в G20, заявила шерпа
28 сентября, 08:06
 
РоссияСШАСветлана ЛукашБольшая двадцаткаВсемирная торговая организация (ВТО)Генеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала