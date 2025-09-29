https://ria.ru/20250929/samolet-2044999860.html
СМИ: при крушении легкого самолета в США погибли два человека
СМИ: при крушении легкого самолета в США погибли два человека - РИА Новости, 29.09.2025
СМИ: при крушении легкого самолета в США погибли два человека
Два человека погибли при крушении легкого самолета в американском штате Техас, сообщает телеканал ABC 13 со ссылкой на власти. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T00:56:00+03:00
2025-09-29T00:56:00+03:00
2025-09-29T00:56:00+03:00
в мире
техас
хьюстон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151436/92/1514369294_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_bf7dc6c5a5fdf4636a57131368dbe75e.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Два человека погибли при крушении легкого самолета в американском штате Техас, сообщает телеканал ABC 13 со ссылкой на власти. "Два человека погибли в результате авиакатастрофы на северо-западе округа Харрис в воскресенье днем", - указывает телеканал. Отмечается, что упал двухмоторный самолет Cessna 340, 1972 года выпуска. Воздушное судно столкнулось с технической неисправностью в полете: пилот попытался приземлиться, однако самолет потерпел крушение неподалеку от взлетной полосы, после чего загорелся. В Национальном совете по безопасности на транспорте США (NTSB) начали расследование и отметили, что самолет упал недалеко от Хьюстона, крупнейшего города Техаса.
https://ria.ru/20250929/ssha-2044999559.html
техас
хьюстон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151436/92/1514369294_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_d511570d75b493af5bab9da829491563.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, техас, хьюстон
СМИ: при крушении легкого самолета в США погибли два человека
ABC 13: при крушении легкого самолета в Техасе погибли два человека