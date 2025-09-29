Рейтинг@Mail.ru
СМИ: при крушении легкого самолета в США погибли два человека
00:56 29.09.2025
СМИ: при крушении легкого самолета в США погибли два человека
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Два человека погибли при крушении легкого самолета в американском штате Техас, сообщает телеканал ABC 13 со ссылкой на власти. "Два человека погибли в результате авиакатастрофы на северо-западе округа Харрис в воскресенье днем", - указывает телеканал. Отмечается, что упал двухмоторный самолет Cessna 340, 1972 года выпуска. Воздушное судно столкнулось с технической неисправностью в полете: пилот попытался приземлиться, однако самолет потерпел крушение неподалеку от взлетной полосы, после чего загорелся. В Национальном совете по безопасности на транспорте США (NTSB) начали расследование и отметили, что самолет упал недалеко от Хьюстона, крупнейшего города Техаса.
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Два человека погибли при крушении легкого самолета в американском штате Техас, сообщает телеканал ABC 13 со ссылкой на власти.
"Два человека погибли в результате авиакатастрофы на северо-западе округа Харрис в воскресенье днем", - указывает телеканал.
Отмечается, что упал двухмоторный самолет Cessna 340, 1972 года выпуска. Воздушное судно столкнулось с технической неисправностью в полете: пилот попытался приземлиться, однако самолет потерпел крушение неподалеку от взлетной полосы, после чего загорелся.
В Национальном совете по безопасности на транспорте США (NTSB) начали расследование и отметили, что самолет упал недалеко от Хьюстона, крупнейшего города Техаса.
