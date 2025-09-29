https://ria.ru/20250929/samolet-2044999860.html

СМИ: при крушении легкого самолета в США погибли два человека

СМИ: при крушении легкого самолета в США погибли два человека - РИА Новости, 29.09.2025

СМИ: при крушении легкого самолета в США погибли два человека

Два человека погибли при крушении легкого самолета в американском штате Техас, сообщает телеканал ABC 13 со ссылкой на власти. РИА Новости, 29.09.2025

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Два человека погибли при крушении легкого самолета в американском штате Техас, сообщает телеканал ABC 13 со ссылкой на власти. "Два человека погибли в результате авиакатастрофы на северо-западе округа Харрис в воскресенье днем", - указывает телеканал. Отмечается, что упал двухмоторный самолет Cessna 340, 1972 года выпуска. Воздушное судно столкнулось с технической неисправностью в полете: пилот попытался приземлиться, однако самолет потерпел крушение неподалеку от взлетной полосы, после чего загорелся. В Национальном совете по безопасности на транспорте США (NTSB) начали расследование и отметили, что самолет упал недалеко от Хьюстона, крупнейшего города Техаса.

