Эксперт оценил значение российско-арабского саммита

Хамудан: российско-арабский саммит имеет значение для сотрудничества стран
БЕЙРУТ, 29 сен – РИА Новости. Предстоящий российско-арабский саммит имеет исключительное значение для участвующих сторон в контексте расширения геополитического сотрудничества, поделился своим мнением с РИА Новости директор Национального института исследований и статистики Закария Хамудан.
"Предстоящая российско-арабская встреча на высшем уровне, запланированная на 15 октября в Москве, имеет исключительное значение, поскольку является первой в своем роде встречей между двумя сторонами и представляет собой стратегический шаг на пути к укреплению и расширению геополитических отношений между Россией и арабскими странами", - считает Хамудан.
Собеседник агентства отметил, что проведение этого саммита будет способствовать развитию диалога с Москвой и предоставит арабским странам в целом, и Ливану в частности, больше пространства для маневра в международных отношениях.
"Российская внешняя политика, основанная на равноправном отношении, поощряет сотрудничество и взаимодействие в том числе в экономической военной сферах посредством позитивного взаимодействия с другими странами и принципа взаимной выгоды", - поясняет эксперт.
Первый российско-арабский саммит состоится в Москве 15 октября. Ожидается, что в саммите примут участие представители арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также государства Восточной Африки, входящие в Лигу арабских государств.
