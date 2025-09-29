Рейтинг@Mail.ru
Самбисты из Реутова завоевали семь медалей на Московской лиге самбо
18:19 29.09.2025
Самбисты из Реутова завоевали семь медалей на Московской лиге самбо
Спортсмены из подмосковного Реутова завоевали семь медалей на стартовом этапе Московской лиги самбо, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Спортсмены из подмосковного Реутова завоевали семь медалей на стартовом этапе Московской лиги самбо, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Данный турнир, традиционно открывающий новый соревновательный сезон, является одним из самых представительных в регионе. В этот раз он собрал на коврах более 400 участников из Московской области, Москвы, Волгограда, Санкт-Петербурга, Орла и других городов России. "Соревнования проходили в течение всего дня в напряженной и бескомпромиссной борьбе. Воспитанники реутовской школы самбо с честью представили свой город, показав достойные результаты и завоевав в общей сложности семь медалей различного достоинства в двух возрастных группах. Каждый поединок требовал от юных атлетов максимальной концентрации, выдержки и отточенной техники", — говорится в сообщении. В возрастной группе 2013-2014 годов рождения золотые медали завоевали реутовские спортсмены Федор Кудряшов, ставший лучшим в весовой категории до 31 килограмма, и Матвей Богданов, одержавший победу в весе до 55 килограмм. В этой же категории серебряным призером стал Вадим Дудин. Бронзовую награду в копилку команды в весовой категории до 31 килограмма принес Даниял Каниев. В старшей возрастной группе, среди спортсменов 2011-2012 годов рождения, самбисты из Реутова также поднимались на пьедестал. Высшую ступень занял Максим Белов, завоевавший золотую медаль в весовой категории до 54 килограмм. Бронзовыми призерами турнира стали Иван Клюйко в весовой категории до 46 килограмм и Руслан Гаджимурадов, выступавший в весе до 59 килограмм. "Эти победы являются отличным стартом в новом сезоне и подтверждают высокий уровень развития самбо в Реутове. Впереди у спортсменов подготовка к финальному этапу Московской лиги самбо, который состоится 14 декабря. Желаем нашим самбистам дальнейших успехов, уверенности в своих силах и новых ярких побед", — подытожили в пресс-службе.
Самбисты из Реутова завоевали семь медалей на Московской лиге самбо

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Спортсмены из подмосковного Реутова завоевали семь медалей на стартовом этапе Московской лиги самбо, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Данный турнир, традиционно открывающий новый соревновательный сезон, является одним из самых представительных в регионе. В этот раз он собрал на коврах более 400 участников из Московской области, Москвы, Волгограда, Санкт-Петербурга, Орла и других городов России.
"Соревнования проходили в течение всего дня в напряженной и бескомпромиссной борьбе. Воспитанники реутовской школы самбо с честью представили свой город, показав достойные результаты и завоевав в общей сложности семь медалей различного достоинства в двух возрастных группах. Каждый поединок требовал от юных атлетов максимальной концентрации, выдержки и отточенной техники", — говорится в сообщении.
В возрастной группе 2013-2014 годов рождения золотые медали завоевали реутовские спортсмены Федор Кудряшов, ставший лучшим в весовой категории до 31 килограмма, и Матвей Богданов, одержавший победу в весе до 55 килограмм. В этой же категории серебряным призером стал Вадим Дудин. Бронзовую награду в копилку команды в весовой категории до 31 килограмма принес Даниял Каниев.
В старшей возрастной группе, среди спортсменов 2011-2012 годов рождения, самбисты из Реутова также поднимались на пьедестал. Высшую ступень занял Максим Белов, завоевавший золотую медаль в весовой категории до 54 килограмм. Бронзовыми призерами турнира стали Иван Клюйко в весовой категории до 46 килограмм и Руслан Гаджимурадов, выступавший в весе до 59 килограмм.
"Эти победы являются отличным стартом в новом сезоне и подтверждают высокий уровень развития самбо в Реутове. Впереди у спортсменов подготовка к финальному этапу Московской лиги самбо, который состоится 14 декабря. Желаем нашим самбистам дальнейших успехов, уверенности в своих силах и новых ярких побед", — подытожили в пресс-службе.
