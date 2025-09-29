https://ria.ru/20250929/sambo-2045214032.html

Самбисты из Реутова завоевали семь медалей на Московской лиге самбо

Самбисты из Реутова завоевали семь медалей на Московской лиге самбо - РИА Новости, 29.09.2025

Самбисты из Реутова завоевали семь медалей на Московской лиге самбо

Спортсмены из подмосковного Реутова завоевали семь медалей на стартовом этапе Московской лиги самбо, сообщает пресс-служба администрации городского округа. РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T18:19:00+03:00

2025-09-29T18:19:00+03:00

2025-09-29T18:19:00+03:00

спорт

реутов

московская область (подмосковье)

москва

фёдор кудряшов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045213480_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b62a5f4a072bd594592f0d75d8c0a6c5.jpg

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Спортсмены из подмосковного Реутова завоевали семь медалей на стартовом этапе Московской лиги самбо, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Данный турнир, традиционно открывающий новый соревновательный сезон, является одним из самых представительных в регионе. В этот раз он собрал на коврах более 400 участников из Московской области, Москвы, Волгограда, Санкт-Петербурга, Орла и других городов России. "Соревнования проходили в течение всего дня в напряженной и бескомпромиссной борьбе. Воспитанники реутовской школы самбо с честью представили свой город, показав достойные результаты и завоевав в общей сложности семь медалей различного достоинства в двух возрастных группах. Каждый поединок требовал от юных атлетов максимальной концентрации, выдержки и отточенной техники", — говорится в сообщении. В возрастной группе 2013-2014 годов рождения золотые медали завоевали реутовские спортсмены Федор Кудряшов, ставший лучшим в весовой категории до 31 килограмма, и Матвей Богданов, одержавший победу в весе до 55 килограмм. В этой же категории серебряным призером стал Вадим Дудин. Бронзовую награду в копилку команды в весовой категории до 31 килограмма принес Даниял Каниев. В старшей возрастной группе, среди спортсменов 2011-2012 годов рождения, самбисты из Реутова также поднимались на пьедестал. Высшую ступень занял Максим Белов, завоевавший золотую медаль в весовой категории до 54 килограмм. Бронзовыми призерами турнира стали Иван Клюйко в весовой категории до 46 килограмм и Руслан Гаджимурадов, выступавший в весе до 59 килограмм. "Эти победы являются отличным стартом в новом сезоне и подтверждают высокий уровень развития самбо в Реутове. Впереди у спортсменов подготовка к финальному этапу Московской лиги самбо, который состоится 14 декабря. Желаем нашим самбистам дальнейших успехов, уверенности в своих силах и новых ярких побед", — подытожили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250929/uchitel-2045084200.html

https://ria.ru/20250926/sambo-2044715238.html

реутов

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

спорт, реутов, московская область (подмосковье), москва, фёдор кудряшов