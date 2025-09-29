https://ria.ru/20250929/sambo-2045214032.html
Самбисты из Реутова завоевали семь медалей на Московской лиге самбо
Самбисты из Реутова завоевали семь медалей на Московской лиге самбо - РИА Новости, 29.09.2025
Самбисты из Реутова завоевали семь медалей на Московской лиге самбо
Спортсмены из подмосковного Реутова завоевали семь медалей на стартовом этапе Московской лиги самбо, сообщает пресс-служба администрации городского округа. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T18:19:00+03:00
2025-09-29T18:19:00+03:00
2025-09-29T18:19:00+03:00
спорт
реутов
московская область (подмосковье)
москва
фёдор кудряшов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045213480_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b62a5f4a072bd594592f0d75d8c0a6c5.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Спортсмены из подмосковного Реутова завоевали семь медалей на стартовом этапе Московской лиги самбо, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Данный турнир, традиционно открывающий новый соревновательный сезон, является одним из самых представительных в регионе. В этот раз он собрал на коврах более 400 участников из Московской области, Москвы, Волгограда, Санкт-Петербурга, Орла и других городов России. "Соревнования проходили в течение всего дня в напряженной и бескомпромиссной борьбе. Воспитанники реутовской школы самбо с честью представили свой город, показав достойные результаты и завоевав в общей сложности семь медалей различного достоинства в двух возрастных группах. Каждый поединок требовал от юных атлетов максимальной концентрации, выдержки и отточенной техники", — говорится в сообщении. В возрастной группе 2013-2014 годов рождения золотые медали завоевали реутовские спортсмены Федор Кудряшов, ставший лучшим в весовой категории до 31 килограмма, и Матвей Богданов, одержавший победу в весе до 55 килограмм. В этой же категории серебряным призером стал Вадим Дудин. Бронзовую награду в копилку команды в весовой категории до 31 килограмма принес Даниял Каниев. В старшей возрастной группе, среди спортсменов 2011-2012 годов рождения, самбисты из Реутова также поднимались на пьедестал. Высшую ступень занял Максим Белов, завоевавший золотую медаль в весовой категории до 54 килограмм. Бронзовыми призерами турнира стали Иван Клюйко в весовой категории до 46 килограмм и Руслан Гаджимурадов, выступавший в весе до 59 килограмм. "Эти победы являются отличным стартом в новом сезоне и подтверждают высокий уровень развития самбо в Реутове. Впереди у спортсменов подготовка к финальному этапу Московской лиги самбо, который состоится 14 декабря. Желаем нашим самбистам дальнейших успехов, уверенности в своих силах и новых ярких побед", — подытожили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250929/uchitel-2045084200.html
https://ria.ru/20250926/sambo-2044715238.html
реутов
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045213480_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_75d948700b4ac865b251d32550d73316.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, реутов, московская область (подмосковье), москва, фёдор кудряшов
Спорт, Реутов, Московская область (Подмосковье), Москва, Фёдор Кудряшов
Самбисты из Реутова завоевали семь медалей на Московской лиге самбо
Самбисты из подмосковного Реутова завоевали 7 медалей на Московской лиге самбо
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Спортсмены из подмосковного Реутова завоевали семь медалей на стартовом этапе Московской лиги самбо, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Данный турнир, традиционно открывающий новый соревновательный сезон, является одним из самых представительных в регионе. В этот раз он собрал на коврах более 400 участников из Московской области, Москвы, Волгограда, Санкт-Петербурга, Орла и других городов России.
"Соревнования проходили в течение всего дня в напряженной и бескомпромиссной борьбе. Воспитанники реутовской школы самбо с честью представили свой город, показав достойные результаты и завоевав в общей сложности семь медалей различного достоинства в двух возрастных группах. Каждый поединок требовал от юных атлетов максимальной концентрации, выдержки и отточенной техники", — говорится в сообщении.
В возрастной группе 2013-2014 годов рождения золотые медали завоевали реутовские спортсмены Федор Кудряшов, ставший лучшим в весовой категории до 31 килограмма, и Матвей Богданов, одержавший победу в весе до 55 килограмм. В этой же категории серебряным призером стал Вадим Дудин. Бронзовую награду в копилку команды в весовой категории до 31 килограмма принес Даниял Каниев.
В старшей возрастной группе, среди спортсменов 2011-2012 годов рождения, самбисты из Реутова также поднимались на пьедестал. Высшую ступень занял Максим Белов, завоевавший золотую медаль в весовой категории до 54 килограмм. Бронзовыми призерами турнира стали Иван Клюйко в весовой категории до 46 килограмм и Руслан Гаджимурадов, выступавший в весе до 59 килограмм.
"Эти победы являются отличным стартом в новом сезоне и подтверждают высокий уровень развития самбо в Реутове. Впереди у спортсменов подготовка к финальному этапу Московской лиги самбо, который состоится 14 декабря. Желаем нашим самбистам дальнейших успехов, уверенности в своих силах и новых ярких побед", — подытожили в пресс-службе.