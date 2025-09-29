https://ria.ru/20250929/saldo-2045127956.html
ВС России уничтожили лодку ВСУ, пытавшуюся перебраться через Днепр
ВС России уничтожили лодку ВСУ, пытавшуюся перебраться через Днепр - РИА Новости, 29.09.2025
ВС России уничтожили лодку ВСУ, пытавшуюся перебраться через Днепр
Одна лодка уничтожена вместе с десантом, ещё 3 подорваны на стоянках при попытке ВСУ перебраться через Днепр, сообщил в Telegram-канале глава региона Владимир... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T14:21:00+03:00
2025-09-29T14:21:00+03:00
2025-09-29T14:28:00+03:00
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
днепр (река)
владимир сальдо
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045130167_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_83b4f8494ba60472aea12e6d82eaf693.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Одна лодка уничтожена вместе с десантом, ещё 3 подорваны на стоянках при попытке ВСУ перебраться через Днепр, сообщил в Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо."ВСУ пытались перебраться на левый берег Днепра - и получили решительный отпор. Одна лодка была уничтожена вместе с десантом на ходу точным попаданием FPV‑дрона. Ещё три подорваны на стоянках сбросами осколочно‑фугасных боеприпасов. Любая попытка вторжения будет жёстко пресечена", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепр (река)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045130167_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5518c55cf733b0cf656d6fdf2f3321ec.jpg
Уничтожение лодки с десантом ВСУ
ВСУ пытались перебраться на левый берег Днепра, эта попытка была пресечена, сообщил Сальдо.
Одна лодка была уничтожена вместе с десантом на ходу точным попаданием FPV‑дрона. Ещё три подорваны на стоянках сбросами осколочно‑фугасных боеприпасов.
2025-09-29T14:21
true
PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, днепр (река), владимир сальдо, безопасность
Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Днепр (река), Владимир Сальдо, Безопасность
ВС России уничтожили лодку ВСУ, пытавшуюся перебраться через Днепр
Сальдо: ВС РФ уничтожили пытавшуюся перебраться через Днепр лодку ВСУ