ВС России уничтожили лодку ВСУ, пытавшуюся перебраться через Днепр

ВС России уничтожили лодку ВСУ, пытавшуюся перебраться через Днепр - РИА Новости, 29.09.2025

ВС России уничтожили лодку ВСУ, пытавшуюся перебраться через Днепр

29.09.2025

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Одна лодка уничтожена вместе с десантом, ещё 3 подорваны на стоянках при попытке ВСУ перебраться через Днепр, сообщил в Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо."ВСУ пытались перебраться на левый берег Днепра - и получили решительный отпор. Одна лодка была уничтожена вместе с десантом на ходу точным попаданием FPV‑дрона. Ещё три подорваны на стоянках сбросами осколочно‑фугасных боеприпасов. Любая попытка вторжения будет жёстко пресечена", - написал он.

Уничтожение лодки с десантом ВСУ ВСУ пытались перебраться на левый берег Днепра, эта попытка была пресечена, сообщил Сальдо. Одна лодка была уничтожена вместе с десантом на ходу точным попаданием FPV‑дрона. Ещё три подорваны на стоянках сбросами осколочно‑фугасных боеприпасов. 2025-09-29T14:21 true PT0M32S

