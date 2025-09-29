Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили лодку ВСУ, пытавшуюся перебраться через Днепр - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:21 29.09.2025 (обновлено: 14:28 29.09.2025)
https://ria.ru/20250929/saldo-2045127956.html
ВС России уничтожили лодку ВСУ, пытавшуюся перебраться через Днепр
ВС России уничтожили лодку ВСУ, пытавшуюся перебраться через Днепр - РИА Новости, 29.09.2025
ВС России уничтожили лодку ВСУ, пытавшуюся перебраться через Днепр
Одна лодка уничтожена вместе с десантом, ещё 3 подорваны на стоянках при попытке ВСУ перебраться через Днепр, сообщил в Telegram-канале глава региона Владимир... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T14:21:00+03:00
2025-09-29T14:28:00+03:00
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
днепр (река)
владимир сальдо
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045130167_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_83b4f8494ba60472aea12e6d82eaf693.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Одна лодка уничтожена вместе с десантом, ещё 3 подорваны на стоянках при попытке ВСУ перебраться через Днепр, сообщил в Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо."ВСУ пытались перебраться на левый берег Днепра - и получили решительный отпор. Одна лодка была уничтожена вместе с десантом на ходу точным попаданием FPV‑дрона. Ещё три подорваны на стоянках сбросами осколочно‑фугасных боеприпасов. Любая попытка вторжения будет жёстко пресечена", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепр (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение лодки с десантом ВСУ
ВСУ пытались перебраться на левый берег Днепра, эта попытка была пресечена, сообщил Сальдо. Одна лодка была уничтожена вместе с десантом на ходу точным попаданием FPV‑дрона. Ещё три подорваны на стоянках сбросами осколочно‑фугасных боеприпасов.
2025-09-29T14:21
true
PT0M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045130167_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5518c55cf733b0cf656d6fdf2f3321ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, днепр (река), владимир сальдо, безопасность
Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Днепр (река), Владимир Сальдо, Безопасность
ВС России уничтожили лодку ВСУ, пытавшуюся перебраться через Днепр

Сальдо: ВС РФ уничтожили пытавшуюся перебраться через Днепр лодку ВСУ

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Одна лодка уничтожена вместе с десантом, ещё 3 подорваны на стоянках при попытке ВСУ перебраться через Днепр, сообщил в Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо.
"ВСУ пытались перебраться на левый берег Днепра - и получили решительный отпор. Одна лодка была уничтожена вместе с десантом на ходу точным попаданием FPV‑дрона. Ещё три подорваны на стоянках сбросами осколочно‑фугасных боеприпасов. Любая попытка вторжения будет жёстко пресечена", - написал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныДнепр (река)Владимир СальдоБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала