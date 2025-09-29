https://ria.ru/20250929/saldo-2045101251.html
Сальдо рассказал о репрессиях в Херсоне
Сальдо рассказал о репрессиях в Херсоне - РИА Новости, 29.09.2025
Сальдо рассказал о репрессиях в Херсоне
Репрессивные органы действуют в подконтрольном украинским властям Херсоне, а городская застройка используется для размещения боевиков ВСУ и техники, сообщил РИА
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Репрессивные органы действуют в подконтрольном украинским властям Херсоне, а городская застройка используется для размещения боевиков ВСУ и техники, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "Киевский режим использует городскую застройку для размещения боевиков и техники. Пытается форсировать мобилизационные мероприятия, действуют репрессивные органы СБУ", - сказал Сальдо агентству. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Сальдо рассказал о репрессиях в Херсоне
