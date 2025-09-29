Рейтинг@Mail.ru
Сальдо рассказал о репрессиях в Херсоне
Специальная военная операция на Украине
 
13:23 29.09.2025 (обновлено: 13:45 29.09.2025)
Сальдо рассказал о репрессиях в Херсоне
Сальдо рассказал о репрессиях в Херсоне
2025-09-29T13:23:00+03:00
2025-09-29T13:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
херсон
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Репрессивные органы действуют в подконтрольном украинским властям Херсоне, а городская застройка используется для размещения боевиков ВСУ и техники, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "Киевский режим использует городскую застройку для размещения боевиков и техники. Пытается форсировать мобилизационные мероприятия, действуют репрессивные органы СБУ", - сказал Сальдо агентству. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
россия, херсон, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсон, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, В мире
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПовседневная жизнь в Херсоне
Повседневная жизнь в Херсоне. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Репрессивные органы действуют в подконтрольном украинским властям Херсоне, а городская застройка используется для размещения боевиков ВСУ и техники, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
"Киевский режим использует городскую застройку для размещения боевиков и техники. Пытается форсировать мобилизационные мероприятия, действуют репрессивные органы СБУ", - сказал Сальдо агентству.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
