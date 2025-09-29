Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал указ о прекращении полномочий тверского губернатора
12:53 29.09.2025 (обновлено: 12:55 29.09.2025)
Путин подписал указ о прекращении полномочий тверского губернатора
Путин подписал указ о прекращении полномочий тверского губернатора - РИА Новости, 29.09.2025
Путин подписал указ о прекращении полномочий тверского губернатора
Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Тверской области Игоря Рудени, который был назначен полпредом в... РИА Новости, 29.09.2025
политика
тверская область
игорь руденя
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Тверской области Игоря Рудени, который был назначен полпредом в СЗФО, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.Ранее Путин назначил Руденю новым полпредом в Северо-Западном федеральном округе."В связи с заявлением губернатора Тверской области Рудени И.М. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 28 Федерального закона от 21 декабря 2021 г. №414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" постановляю: принять отставку Губернатора Тверской области Рудени И.М. по собственному желанию в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.Подчеркивается, что настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
тверская область
политика, тверская область, игорь руденя
Политика, Тверская область, Игорь Руденя
Путин подписал указ о прекращении полномочий тверского губернатора

Путин досрочно прекратил полномочия тверского губернатора Рудени

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Тверской области Игоря Рудени, который был назначен полпредом в СЗФО, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Ранее Путин назначил Руденю новым полпредом в Северо-Западном федеральном округе.
"В связи с заявлением губернатора Тверской области Рудени И.М. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 28 Федерального закона от 21 декабря 2021 г. №414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" постановляю: принять отставку Губернатора Тверской области Рудени И.М. по собственному желанию в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.
Подчеркивается, что настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Тверской области Руденя пообщался с молодыми аграриями - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Губернатор Тверской области Руденя пообщался с молодыми аграриями
19 сентября, 15:20
 
Политика, Тверская область, Игорь Руденя
 
 
