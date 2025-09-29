https://ria.ru/20250929/rudenya-2045093937.html

Путин подписал указ о прекращении полномочий тверского губернатора

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Тверской области Игоря Рудени, который был назначен полпредом в СЗФО, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.Ранее Путин назначил Руденю новым полпредом в Северо-Западном федеральном округе."В связи с заявлением губернатора Тверской области Рудени И.М. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 28 Федерального закона от 21 декабря 2021 г. №414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" постановляю: принять отставку Губернатора Тверской области Рудени И.М. по собственному желанию в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.Подчеркивается, что настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

