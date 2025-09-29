https://ria.ru/20250929/rudenya-2045092194.html

Руденя стал полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе

Руденя стал полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе - РИА Новости, 29.09.2025

Руденя стал полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе

Президент Владимир Путин назначил Игоря Руденю новым полпредом в Северо-Западном федеральном округе.

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин назначил Игоря Руденю новым полпредом в Северо-Западном федеральном округе."Назначить Руденю Игоря Михайловича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе", — говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.Документ вступает в силу со дня подписания.Другим указом Путин снял Руденю с должности губернатора Тверской области. Тот подал в отставку по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.Пост полпреда в СЗФО оставался вакантным после того, как Александр Гуцан стал генпрокурором.Игорь Руденя родился в 1968 году в Москве. Окончил Московский государственный университет пищевых производств и Военную академию Генштаба. Был гендиректором ЗАО "Росзерно", работал в правительстве. В 2005-2007 годах занимал пост статс-секретаря — заместителя министра сельского хозяйства, затем возглавлял департаменты регионального развития и агропромышленного комплекса, а в 2012-2016 годах снова стал гендиректором ЗАО "Росзерно". В марте 2016-го Путин назначил Руденю исполняющим обязанности губернатора Тверской области, в сентябре того же года он победил на выборах, а в 2021-м переизбрался на новый срок.

