Эксперт: самоизоляция Запада осложняет ввод новых санкций против России

Эксперт: самоизоляция Запада осложняет ввод новых санкций против России - РИА Новости, 29.09.2025

Эксперт: самоизоляция Запада осложняет ввод новых санкций против России

Западным странам становится все сложнее вводить новые санкции против России и Ирана по причине собственной изоляции и потери своих союзников, например, Индии и... РИА Новости, 29.09.2025

СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Западным странам становится все сложнее вводить новые санкции против России и Ирана по причине собственной изоляции и потери своих союзников, например, Индии и Бразилии, заявил РИА Новости профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди. "Запад изолирует сам себя и вынуждает отвернуться от себя даже тех, кого поддерживал не одно десятилетие, например, Индию или Бразилию. И это в разы осложняет механизм ввода санкций в отношении России или Ирана. Кроме того, сейчас мы находимся в другом мире, где есть страны БРИКС и ШОС, которые демонстрируют экономический рост и отстаивают свои интересы", - сказал Маранди в кулуарах ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Эксперт также затронул тему восстановления санкций в отношении Ирана. "Запад вводит санкции против Ирана лишь из-за того, что они не хотят видеть Иран и его народ независимым. Они также не хотят, чтобы Тегеран поддерживал палестинский народ", - уточнил эксперт. Сейчас идет "битва воли", где Запад хочет сохранить свои имперские амбиции, в то время как весь остальной мир хочет жить в более свободном и демократичном мире, заключил Маранди. В пятницу Совбез ООН отклонил предложенный РФ и КНР проект резолюции о техническом продлении иранской ядерной сделки (резолюция 2231). РФ не признает законность запуска "евротройкой" процедуры восстановления санкций против Ирана. Предложенным Москвой и Пекином документом предполагалось продление соответствующей резолюции на шесть месяцев при одновременном требовании ко всем изначальным участникам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или ядерной сделки) немедленно возобновить переговоры в целях поиска дипломатического решения. В российском МИД отмечали, что документ давал "реальную возможность выправить ситуацию". Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. После этого Совет безопасности Всемирной организации 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, что ведет к восстановлению рестрикций Совбеза. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Исламская Республика Иран объявила о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

