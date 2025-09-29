Рейтинг@Mail.ru
Эксперт: самоизоляция Запада осложняет ввод новых санкций против России - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:46 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/rossiya-2045174837.html
Эксперт: самоизоляция Запада осложняет ввод новых санкций против России
Эксперт: самоизоляция Запада осложняет ввод новых санкций против России - РИА Новости, 29.09.2025
Эксперт: самоизоляция Запада осложняет ввод новых санкций против России
Западным странам становится все сложнее вводить новые санкции против России и Ирана по причине собственной изоляции и потери своих союзников, например, Индии и... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T16:46:00+03:00
2025-09-29T16:46:00+03:00
в мире
иран
россия
индия
дональд трамп
оон
брикс
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994996077_0:0:2525:1420_1920x0_80_0_0_816fd6e7606a76365f4ac2d50e4b0e29.jpg
СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Западным странам становится все сложнее вводить новые санкции против России и Ирана по причине собственной изоляции и потери своих союзников, например, Индии и Бразилии, заявил РИА Новости профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди. "Запад изолирует сам себя и вынуждает отвернуться от себя даже тех, кого поддерживал не одно десятилетие, например, Индию или Бразилию. И это в разы осложняет механизм ввода санкций в отношении России или Ирана. Кроме того, сейчас мы находимся в другом мире, где есть страны БРИКС и ШОС, которые демонстрируют экономический рост и отстаивают свои интересы", - сказал Маранди в кулуарах ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Эксперт также затронул тему восстановления санкций в отношении Ирана. "Запад вводит санкции против Ирана лишь из-за того, что они не хотят видеть Иран и его народ независимым. Они также не хотят, чтобы Тегеран поддерживал палестинский народ", - уточнил эксперт. Сейчас идет "битва воли", где Запад хочет сохранить свои имперские амбиции, в то время как весь остальной мир хочет жить в более свободном и демократичном мире, заключил Маранди. В пятницу Совбез ООН отклонил предложенный РФ и КНР проект резолюции о техническом продлении иранской ядерной сделки (резолюция 2231). РФ не признает законность запуска "евротройкой" процедуры восстановления санкций против Ирана. Предложенным Москвой и Пекином документом предполагалось продление соответствующей резолюции на шесть месяцев при одновременном требовании ко всем изначальным участникам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или ядерной сделки) немедленно возобновить переговоры в целях поиска дипломатического решения. В российском МИД отмечали, что документ давал "реальную возможность выправить ситуацию". Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. После этого Совет безопасности Всемирной организации 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, что ведет к восстановлению рестрикций Совбеза. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Исламская Республика Иран объявила о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250929/britanija-2045174243.html
https://ria.ru/20250929/sanktsii-2045014359.html
иран
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994996077_140:0:2033:1420_1920x0_80_0_0_4941505e89a692467645e03c73d92889.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, россия, индия, дональд трамп, оон, брикс, шос
В мире, Иран, Россия, Индия, Дональд Трамп, ООН, БРИКС, ШОС
Эксперт: самоизоляция Запада осложняет ввод новых санкций против России

Политолог Маранди: Западу становится все сложнее вводить санкции против России

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Западным странам становится все сложнее вводить новые санкции против России и Ирана по причине собственной изоляции и потери своих союзников, например, Индии и Бразилии, заявил РИА Новости профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди.
"Запад изолирует сам себя и вынуждает отвернуться от себя даже тех, кого поддерживал не одно десятилетие, например, Индию или Бразилию. И это в разы осложняет механизм ввода санкций в отношении России или Ирана. Кроме того, сейчас мы находимся в другом мире, где есть страны БРИКС и ШОС, которые демонстрируют экономический рост и отстаивают свои интересы", - сказал Маранди в кулуарах ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
RT узнал, сколько Британия заплатила за изучение санкций против России
Вчера, 16:45
Эксперт также затронул тему восстановления санкций в отношении Ирана.
"Запад вводит санкции против Ирана лишь из-за того, что они не хотят видеть Иран и его народ независимым. Они также не хотят, чтобы Тегеран поддерживал палестинский народ", - уточнил эксперт.
Сейчас идет "битва воли", где Запад хочет сохранить свои имперские амбиции, в то время как весь остальной мир хочет жить в более свободном и демократичном мире, заключил Маранди.
В пятницу Совбез ООН отклонил предложенный РФ и КНР проект резолюции о техническом продлении иранской ядерной сделки (резолюция 2231). РФ не признает законность запуска "евротройкой" процедуры восстановления санкций против Ирана. Предложенным Москвой и Пекином документом предполагалось продление соответствующей резолюции на шесть месяцев при одновременном требовании ко всем изначальным участникам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или ядерной сделки) немедленно возобновить переговоры в целях поиска дипломатического решения. В российском МИД отмечали, что документ давал "реальную возможность выправить ситуацию".
Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. После этого Совет безопасности Всемирной организации 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, что ведет к восстановлению рестрикций Совбеза.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Исламская Республика Иран объявила о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Светлана Лукаш - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Шерпа прокомментировала отношение G20 к санкциям против России
Вчера, 05:39
 
В миреИранРоссияИндияДональд ТрампООНБРИКСШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала