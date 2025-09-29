https://ria.ru/20250929/rossiya-2045163445.html

Аксенов рассказал о ситуации с топливом в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. В Крыму все социальные объекты, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются топливом в полном объеме, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "Все социальные объекты, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются топливом в полном объеме", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

2025

