Аксенов рассказал о ситуации с топливом в Крыму
Аксенов рассказал о ситуации с топливом в Крыму - РИА Новости, 29.09.2025
Аксенов рассказал о ситуации с топливом в Крыму
В Крыму все социальные объекты, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются топливом в полном объеме, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 29.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. В Крыму все социальные объекты, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются топливом в полном объеме, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "Все социальные объекты, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются топливом в полном объеме", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
