Рейтинг@Mail.ru
Аксенов рассказал о ситуации с топливом в Крыму - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:07 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/rossiya-2045163445.html
Аксенов рассказал о ситуации с топливом в Крыму
Аксенов рассказал о ситуации с топливом в Крыму - РИА Новости, 29.09.2025
Аксенов рассказал о ситуации с топливом в Крыму
В Крыму все социальные объекты, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются топливом в полном объеме, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T16:07:00+03:00
2025-09-29T16:07:00+03:00
жкх
республика крым
сергей аксенов (политик)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576861543_0:386:2945:2043_1920x0_80_0_0_d3c560538e05d63ddf3125b89532ebd7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. В Крыму все социальные объекты, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются топливом в полном объеме, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "Все социальные объекты, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются топливом в полном объеме", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250707/eksport-2027621630.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576861543_0:399:2198:2048_1920x0_80_0_0_67542c26bb095aa92bcc5c493e64210b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, республика крым, сергей аксенов (политик), общество
ЖКХ, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Общество
Аксенов рассказал о ситуации с топливом в Крыму

Аксенов: в Крыму все социальные объекты обеспечиваются топливом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. В Крыму все социальные объекты, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются топливом в полном объеме, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Все социальные объекты, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются топливом в полном объеме", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
В Минэнерго ответили на вопрос о возможном запрете экспорта топлива
7 июля, 11:29
 
ЖКХРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала