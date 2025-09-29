https://ria.ru/20250929/rossiya-2045160165.html
Миронов предложил создать единый федеральный ресурс для заказа лекарств
Миронов предложил создать единый федеральный ресурс для заказа лекарств - РИА Новости, 29.09.2025
Миронов предложил создать единый федеральный ресурс для заказа лекарств
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов предложил создать единый федеральный ресурс для заказа лекарств с... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T15:51:00+03:00
2025-09-29T15:51:00+03:00
2025-09-29T15:54:00+03:00
общество
россия
сергей миронов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156346/60/1563466002_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e43630b1e8bca4b11e355a28b279126d.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов предложил создать единый федеральный ресурс для заказа лекарств с возможностью бесплатной доставки. В понедельник депутаты Госдумы от фракции СРЗП провели круглый стол на тему "Законодательное регулирование инноваций в системе здравоохранения: баланс между инновационным развитием и безопасностью". "Нужно не только наладить распределение лекарств по аптечной сети, но и создать единый федеральный ресурс, через который граждане могли бы заказывать лекарства с возможностью бесплатной доставки", - сказал Миронов РИА Новости. Он отметил, что опыт маркетплейсов показывает, что такой формат очень востребован покупателями, а для государства он был бы удобен с точки зрения контроля за участниками рынка. При этом, как уточнил лидер партии, наценки на лекарства не должны быть более 5%, а в случае с жизненно важными препаратами – продаваться вообще без наценки. "Другое наше предложение: необходимо поддержать граждан и принять предложение СРЗП, чтобы расходы на лекарства, которые превышают 10% доходов, оплачивало государство. Это косвенно поддержит и производителей", - добавил Миронов. Депутат подчеркнул, что необходимо создавать условия для развития отечественного рынка медтехнологий и медицинских услуг и вместе с этим – обеспечить эффективный контроль и безопасность. "С этим тесно связан другой важнейший вопрос – обеспечение граждан доступными и качественными лекарствами. Фармацевтическая промышленность РФ нуждается в стимулировании и господдержке, а система закупок и распределения лекарств – в качественном обновлении", - подытожил Миронов.
https://ria.ru/20250810/lekarstva-2034391597.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156346/60/1563466002_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_10de2ca2ec0d71d5bf41fa766b716c29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей миронов
Общество, Россия, Сергей Миронов
Миронов предложил создать единый федеральный ресурс для заказа лекарств
Миронов предложил создать единый ресурс для заказа лекарств с доставкой
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов предложил создать единый федеральный ресурс для заказа лекарств с возможностью бесплатной доставки.
В понедельник депутаты Госдумы от фракции СРЗП провели круглый стол на тему "Законодательное регулирование инноваций в системе здравоохранения: баланс между инновационным развитием и безопасностью".
"Нужно не только наладить распределение лекарств по аптечной сети, но и создать единый федеральный ресурс, через который граждане могли бы заказывать лекарства с возможностью бесплатной доставки", - сказал Миронов РИА Новости.
Он отметил, что опыт маркетплейсов показывает, что такой формат очень востребован покупателями, а для государства он был бы удобен с точки зрения контроля за участниками рынка.
При этом, как уточнил лидер партии, наценки на лекарства не должны быть более 5%, а в случае с жизненно важными препаратами – продаваться вообще без наценки.
"Другое наше предложение: необходимо поддержать граждан и принять предложение СРЗП, чтобы расходы на лекарства, которые превышают 10% доходов, оплачивало государство. Это косвенно поддержит и производителей", - добавил Миронов
.
Депутат подчеркнул, что необходимо создавать условия для развития отечественного рынка медтехнологий и медицинских услуг и вместе с этим – обеспечить эффективный контроль и безопасность.
"С этим тесно связан другой важнейший вопрос – обеспечение граждан доступными и качественными лекарствами. Фармацевтическая промышленность РФ
нуждается в стимулировании и господдержке, а система закупок и распределения лекарств – в качественном обновлении", - подытожил Миронов.