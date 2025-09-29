Рейтинг@Mail.ru
Миронов предложил создать единый федеральный ресурс для заказа лекарств
15:51 29.09.2025 (обновлено: 15:54 29.09.2025)
Миронов предложил создать единый федеральный ресурс для заказа лекарств
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов предложил создать единый федеральный ресурс для заказа лекарств с возможностью бесплатной доставки. В понедельник депутаты Госдумы от фракции СРЗП провели круглый стол на тему "Законодательное регулирование инноваций в системе здравоохранения: баланс между инновационным развитием и безопасностью". "Нужно не только наладить распределение лекарств по аптечной сети, но и создать единый федеральный ресурс, через который граждане могли бы заказывать лекарства с возможностью бесплатной доставки", - сказал Миронов РИА Новости. Он отметил, что опыт маркетплейсов показывает, что такой формат очень востребован покупателями, а для государства он был бы удобен с точки зрения контроля за участниками рынка. При этом, как уточнил лидер партии, наценки на лекарства не должны быть более 5%, а в случае с жизненно важными препаратами – продаваться вообще без наценки. "Другое наше предложение: необходимо поддержать граждан и принять предложение СРЗП, чтобы расходы на лекарства, которые превышают 10% доходов, оплачивало государство. Это косвенно поддержит и производителей", - добавил Миронов. Депутат подчеркнул, что необходимо создавать условия для развития отечественного рынка медтехнологий и медицинских услуг и вместе с этим – обеспечить эффективный контроль и безопасность. "С этим тесно связан другой важнейший вопрос – обеспечение граждан доступными и качественными лекарствами. Фармацевтическая промышленность РФ нуждается в стимулировании и господдержке, а система закупок и распределения лекарств – в качественном обновлении", - подытожил Миронов.
общество, россия, сергей миронов
