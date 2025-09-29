https://ria.ru/20250929/rossiya-2045160165.html

Миронов предложил создать единый федеральный ресурс для заказа лекарств

Миронов предложил создать единый федеральный ресурс для заказа лекарств - РИА Новости, 29.09.2025

Миронов предложил создать единый федеральный ресурс для заказа лекарств

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов предложил создать единый федеральный ресурс для заказа лекарств с... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T15:51:00+03:00

2025-09-29T15:51:00+03:00

2025-09-29T15:54:00+03:00

общество

россия

сергей миронов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156346/60/1563466002_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e43630b1e8bca4b11e355a28b279126d.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов предложил создать единый федеральный ресурс для заказа лекарств с возможностью бесплатной доставки. В понедельник депутаты Госдумы от фракции СРЗП провели круглый стол на тему "Законодательное регулирование инноваций в системе здравоохранения: баланс между инновационным развитием и безопасностью". "Нужно не только наладить распределение лекарств по аптечной сети, но и создать единый федеральный ресурс, через который граждане могли бы заказывать лекарства с возможностью бесплатной доставки", - сказал Миронов РИА Новости. Он отметил, что опыт маркетплейсов показывает, что такой формат очень востребован покупателями, а для государства он был бы удобен с точки зрения контроля за участниками рынка. При этом, как уточнил лидер партии, наценки на лекарства не должны быть более 5%, а в случае с жизненно важными препаратами – продаваться вообще без наценки. "Другое наше предложение: необходимо поддержать граждан и принять предложение СРЗП, чтобы расходы на лекарства, которые превышают 10% доходов, оплачивало государство. Это косвенно поддержит и производителей", - добавил Миронов. Депутат подчеркнул, что необходимо создавать условия для развития отечественного рынка медтехнологий и медицинских услуг и вместе с этим – обеспечить эффективный контроль и безопасность. "С этим тесно связан другой важнейший вопрос – обеспечение граждан доступными и качественными лекарствами. Фармацевтическая промышленность РФ нуждается в стимулировании и господдержке, а система закупок и распределения лекарств – в качественном обновлении", - подытожил Миронов.

https://ria.ru/20250810/lekarstva-2034391597.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, сергей миронов