Жителя Красноярского края приговорили к 20 годам за госизмену
29.09.2025
Жителя Красноярского края приговорили к 20 годам за госизмену
КРАСНОЯРСК, 29 сен – РИА Новости. Жителя Красноярского края, расклеивавшего листовки с призывом вступить в запрещенную в РФ террористическую организацию "Легион "Свобода России"*, приговорили к 20 годам лишения свободы за госизмену, сообщает второй Восточный военный суд. По данным суда, Юрий Сологуб, являясь приверженцем идеологии украинского военизированного объединения "Легион "Свобода России", вышел на связь с его представителем и изъявил желание выполнять задания. После этого мужчина получил листовки, призывающие к вступлению в "Легион", распечатал их и расклеил в общественных местах в Красноярске. Фотоотчёт о проделанной работе он отправил куратору. "Суд назначил Сологубу наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части – в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 2 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.* Украинская террористическая организация, запрещенная в России
Пермский фотограф получил 16 лет по делу о госизмене
26 июня, 11:04
