Безработица в России самая низкая в G20, заявила шерпа - РИА Новости, 29.09.2025
07:33 29.09.2025
Безработица в России самая низкая в G20, заявила шерпа
в мире
россия
светлана лукаш
большая двадцатка
генеральная ассамблея оон
оон
ООН, 29 сен - РИА Новости, Сергей Попов. Безработица в РФ самая низкая в G20, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш. "Вопросы создания качественных рабочих мест и, естественно, борьбы с безработицей актуальны для многих стран группы 20. В России на самом деле наилучшая ситуация с безработицей из всех стран двадцатки. У нас самая низкая безработица", - сказала Лукаш. Лукаш добавила, что, несмотря на благоприятную ситуацию в сфере рынка труда, Россия активно участвует в многостороннем диалоге по этим вопросам. "Прежде всего с точки зрения понимания будущего рынков труда и обеспечения в новых условиях, таких, например, как платформенная экономика, каким образом обеспечить социальную защиту работников, каким образом гарантировать базовые права в той деятельности, которую можно считать нестандартной занятостью", - заявила Лукаш на полях Генассамблеи ООН.
в мире, россия, светлана лукаш, большая двадцатка, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Россия, Светлана Лукаш, Большая двадцатка, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Светлана Лукаш
Светлана Лукаш. Архивное фото
ООН, 29 сен - РИА Новости, Сергей Попов. Безработица в РФ самая низкая в G20, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш.
"Вопросы создания качественных рабочих мест и, естественно, борьбы с безработицей актуальны для многих стран группы 20. В России на самом деле наилучшая ситуация с безработицей из всех стран двадцатки. У нас самая низкая безработица", - сказала Лукаш.
Лукаш добавила, что, несмотря на благоприятную ситуацию в сфере рынка труда, Россия активно участвует в многостороннем диалоге по этим вопросам.
"Прежде всего с точки зрения понимания будущего рынков труда и обеспечения в новых условиях, таких, например, как платформенная экономика, каким образом обеспечить социальную защиту работников, каким образом гарантировать базовые права в той деятельности, которую можно считать нестандартной занятостью", - заявила Лукаш на полях Генассамблеи ООН.
В миреРоссияСветлана ЛукашБольшая двадцаткаГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
