Безработица в России самая низкая в G20, заявила шерпа
Безработица в России самая низкая в G20, заявила шерпа - РИА Новости, 29.09.2025
Безработица в России самая низкая в G20, заявила шерпа
Безработица в РФ самая низкая в G20, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T07:33:00+03:00
2025-09-29T07:33:00+03:00
2025-09-29T07:33:00+03:00
ООН, 29 сен - РИА Новости, Сергей Попов. Безработица в РФ самая низкая в G20, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш. "Вопросы создания качественных рабочих мест и, естественно, борьбы с безработицей актуальны для многих стран группы 20. В России на самом деле наилучшая ситуация с безработицей из всех стран двадцатки. У нас самая низкая безработица", - сказала Лукаш. Лукаш добавила, что, несмотря на благоприятную ситуацию в сфере рынка труда, Россия активно участвует в многостороннем диалоге по этим вопросам. "Прежде всего с точки зрения понимания будущего рынков труда и обеспечения в новых условиях, таких, например, как платформенная экономика, каким образом обеспечить социальную защиту работников, каким образом гарантировать базовые права в той деятельности, которую можно считать нестандартной занятостью", - заявила Лукаш на полях Генассамблеи ООН.
россия
Безработица в России самая низкая в G20, заявила шерпа
Шерпа Лукаш: безработица в России самая низкая в G20