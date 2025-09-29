Рейтинг@Mail.ru
Россия и Турция укрепляют сотрудничество в лесопромышленном комплексе - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:05 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/rossiya--2045162484.html
Россия и Турция укрепляют сотрудничество в лесопромышленном комплексе
Россия и Турция укрепляют сотрудничество в лесопромышленном комплексе - РИА Новости, 29.09.2025
Россия и Турция укрепляют сотрудничество в лесопромышленном комплексе
Бизнес-миссия российских компаний лесопромышленного комплекса, организованная в рамках продвижения национального бренда "Сделано в России" Российским экспортным РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T16:05:00+03:00
2025-09-29T16:05:00+03:00
в мире
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742214524_0:254:3190:2048_1920x0_80_0_0_bb7ccbfbcea8d748d9c883b061d0eb7a.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Бизнес-миссия российских компаний лесопромышленного комплекса, организованная в рамках продвижения национального бренда "Сделано в России" Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ), состоялась 25 и 26 сентября в Стамбуле, в ней приняли участие 22 российские компании, стремящиеся найти партнеров и укрепить присутствие на местном рынке, сообщает центр."Большинство участников обладают сертификатом "Сделано в России" - официальным маркером происхождения, качества и надежности продукции. Деловая миссия началась с панельной дискуссии, посвященной перспективам развития экспорта ЛПК. В обсуждении приняли участие представители Российского экспортного центра, Торгового представительства России в Турции, Ассоциации международных автоперевозчиков UND, Турецкой ассоциации промышленников и предпринимателей лесной промышленности TORID, а также импортеры. Турецкие партнеры обозначили растущие потребности и ключевые вызовы местной деревообрабатывающей отрасли и выделили перспективные ниши для сотрудничества с российскими компаниями. В частности, в ходе дискуссии была отмечена важность развития транспортных коридоров и упрощения экспортно-импортных процедур", - говорится в сообщении.За два дня делегация провела порядка 300 встреч, совокупный потенциал сделок оценивается в 48 миллионов долларов. В переговорах с российскими производителями приняли участие свыше 90 турецких контрагентов - ведущие компании в сфере деревообработки, строительства и дистрибуции. Особое внимание турецкой стороны вызвали пиломатериалы из хвойных пород, древесные плиты, панели, а также проекты по совместному производству."Сделано в России" открывает для турецких компаний прямой доступ к качественной продукции и надежным поставкам. Переговоры подтвердили: потенциал сотрудничества в сфере ЛПК огромен. Например, уже в ходе миссии компания-обладатель сертификата заключила соглашение о сотрудничестве с турецкими партнерами — это показатель реальной востребованности бренда", - отметил представитель РЭЦ в Турции Тимур Сафин.Бизнес-миссия показала высокий интерес турецких компаний к российскому ЛПК и подтвердила роль национального бренда "Сделано в России" как символа качества и долгосрочного партнёрства. Турецкие компании получают новых поставщиков, а российские - доверие и каналы для устойчивого экспорта.РЭЦ напомнил, что организация бизнес-миссий за рубеж - одна из наиболее востребованных мер государственной поддержки. РЭЦ оказывает участникам миссий комплексную организационную и экспертную поддержку, софинансирует затраты, осуществляет поиск потенциальных зарубежных партнеров и организует переговоры с ними. Узнать больше о бизнес-миссиях и изучить их график можно на платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".Программа "Сделано в России" реализуется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Ее координирует Минпромторг России, а основные функции по обеспечению и реализации программы возложены на Российский экспортный центр. В 2025 году правительство по поручению президента приняло обновленную программу "Сделано в России", которая расширила список инструментов продвижения российской продукции за рубежом.Больше о программе можно узнать на официальном сайте РЭЦ.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
https://ria.ru/20250926/otbor-2044644769.html
https://ria.ru/20250926/peskov-2044560362.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742214524_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_e5d1d990c0ec6369fd8ac34d1c0c106d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, экономика
В мире, Экономика
Россия и Турция укрепляют сотрудничество в лесопромышленном комплексе

Россия и Турция укрепляют сотрудничество в сфере лесопромышленного комплекса

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗаготовка леса
Заготовка леса - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Бизнес-миссия российских компаний лесопромышленного комплекса, организованная в рамках продвижения национального бренда "Сделано в России" Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ), состоялась 25 и 26 сентября в Стамбуле, в ней приняли участие 22 российские компании, стремящиеся найти партнеров и укрепить присутствие на местном рынке, сообщает центр.
"Большинство участников обладают сертификатом "Сделано в России" - официальным маркером происхождения, качества и надежности продукции. Деловая миссия началась с панельной дискуссии, посвященной перспективам развития экспорта ЛПК. В обсуждении приняли участие представители Российского экспортного центра, Торгового представительства России в Турции, Ассоциации международных автоперевозчиков UND, Турецкой ассоциации промышленников и предпринимателей лесной промышленности TORID, а также импортеры. Турецкие партнеры обозначили растущие потребности и ключевые вызовы местной деревообрабатывающей отрасли и выделили перспективные ниши для сотрудничества с российскими компаниями. В частности, в ходе дискуссии была отмечена важность развития транспортных коридоров и упрощения экспортно-импортных процедур", - говорится в сообщении.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
РЭЦ объявляет отбор оператора российского национального павильона в Турции
26 сентября, 17:16
За два дня делегация провела порядка 300 встреч, совокупный потенциал сделок оценивается в 48 миллионов долларов. В переговорах с российскими производителями приняли участие свыше 90 турецких контрагентов - ведущие компании в сфере деревообработки, строительства и дистрибуции. Особое внимание турецкой стороны вызвали пиломатериалы из хвойных пород, древесные плиты, панели, а также проекты по совместному производству.
"Сделано в России" открывает для турецких компаний прямой доступ к качественной продукции и надежным поставкам. Переговоры подтвердили: потенциал сотрудничества в сфере ЛПК огромен. Например, уже в ходе миссии компания-обладатель сертификата заключила соглашение о сотрудничестве с турецкими партнерами — это показатель реальной востребованности бренда", - отметил представитель РЭЦ в Турции Тимур Сафин.
Бизнес-миссия показала высокий интерес турецких компаний к российскому ЛПК и подтвердила роль национального бренда "Сделано в России" как символа качества и долгосрочного партнёрства. Турецкие компании получают новых поставщиков, а российские - доверие и каналы для устойчивого экспорта.
РЭЦ напомнил, что организация бизнес-миссий за рубеж - одна из наиболее востребованных мер государственной поддержки. РЭЦ оказывает участникам миссий комплексную организационную и экспертную поддержку, софинансирует затраты, осуществляет поиск потенциальных зарубежных партнеров и организует переговоры с ними. Узнать больше о бизнес-миссиях и изучить их график можно на платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".
Программа "Сделано в России" реализуется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Ее координирует Минпромторг России, а основные функции по обеспечению и реализации программы возложены на Российский экспортный центр. В 2025 году правительство по поручению президента приняло обновленную программу "Сделано в России", которая расширила список инструментов продвижения российской продукции за рубежом.
Больше о программе можно узнать на официальном сайте РЭЦ.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Песков высказался о торговле между Россией и Турцией
26 сентября, 13:54
 
В миреЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала