Россия и Турция укрепляют сотрудничество в лесопромышленном комплексе

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Бизнес-миссия российских компаний лесопромышленного комплекса, организованная в рамках продвижения национального бренда "Сделано в России" Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ), состоялась 25 и 26 сентября в Стамбуле, в ней приняли участие 22 российские компании, стремящиеся найти партнеров и укрепить присутствие на местном рынке, сообщает центр."Большинство участников обладают сертификатом "Сделано в России" - официальным маркером происхождения, качества и надежности продукции. Деловая миссия началась с панельной дискуссии, посвященной перспективам развития экспорта ЛПК. В обсуждении приняли участие представители Российского экспортного центра, Торгового представительства России в Турции, Ассоциации международных автоперевозчиков UND, Турецкой ассоциации промышленников и предпринимателей лесной промышленности TORID, а также импортеры. Турецкие партнеры обозначили растущие потребности и ключевые вызовы местной деревообрабатывающей отрасли и выделили перспективные ниши для сотрудничества с российскими компаниями. В частности, в ходе дискуссии была отмечена важность развития транспортных коридоров и упрощения экспортно-импортных процедур", - говорится в сообщении.За два дня делегация провела порядка 300 встреч, совокупный потенциал сделок оценивается в 48 миллионов долларов. В переговорах с российскими производителями приняли участие свыше 90 турецких контрагентов - ведущие компании в сфере деревообработки, строительства и дистрибуции. Особое внимание турецкой стороны вызвали пиломатериалы из хвойных пород, древесные плиты, панели, а также проекты по совместному производству."Сделано в России" открывает для турецких компаний прямой доступ к качественной продукции и надежным поставкам. Переговоры подтвердили: потенциал сотрудничества в сфере ЛПК огромен. Например, уже в ходе миссии компания-обладатель сертификата заключила соглашение о сотрудничестве с турецкими партнерами — это показатель реальной востребованности бренда", - отметил представитель РЭЦ в Турции Тимур Сафин.Бизнес-миссия показала высокий интерес турецких компаний к российскому ЛПК и подтвердила роль национального бренда "Сделано в России" как символа качества и долгосрочного партнёрства. Турецкие компании получают новых поставщиков, а российские - доверие и каналы для устойчивого экспорта.РЭЦ напомнил, что организация бизнес-миссий за рубеж - одна из наиболее востребованных мер государственной поддержки. РЭЦ оказывает участникам миссий комплексную организационную и экспертную поддержку, софинансирует затраты, осуществляет поиск потенциальных зарубежных партнеров и организует переговоры с ними. Узнать больше о бизнес-миссиях и изучить их график можно на платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".Программа "Сделано в России" реализуется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Ее координирует Минпромторг России, а основные функции по обеспечению и реализации программы возложены на Российский экспортный центр. В 2025 году правительство по поручению президента приняло обновленную программу "Сделано в России", которая расширила список инструментов продвижения российской продукции за рубежом.Больше о программе можно узнать на официальном сайте РЭЦ.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".

