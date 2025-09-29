Рейтинг@Mail.ru
Правительство внесло проект о прожиточном минимуме на 2026 год
17:22 29.09.2025 (обновлено: 02:09 30.09.2025)
Правительство внесло проект о прожиточном минимуме на 2026 год
2025-09-29T17:22:00+03:00
2025-09-30T02:09:00+03:00
россия
госдума рф
общество
МОСКВА, 29 сентября - РИА Новости. В 2026 году прожиточный минимум на одного жителя России составит 18 939 рублей, а для работающего гражданина — 20 644 рубля, следует из материалов к проекту трехлетнего бюджета. В понедельник правительство внесло в Государственную думу проект федерального бюджета на 2026-2028 годы. Планируется, что прожиточный минимум в 2026 году будет следующим: в целом по стране на душу населения — 18 939 рублей, для трудоспособных граждан — 20 644 рубля, пенсионеров — 16 288 рублей, а для детей — 18 371 рубль.
россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
Прожиточный минимум в России в 2026 году составит 18 939 рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Правительство внесло проект о сумме МРОТ на 2026 год
Россия Госдума РФ Общество
 
 
