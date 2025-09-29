https://ria.ru/20250929/rossija-2045186130.html
Правительство внесло проект о прожиточном минимуме на 2026 год
Правительство внесло проект о прожиточном минимуме на 2026 год - РИА Новости, 30.09.2025
Правительство внесло проект о прожиточном минимуме на 2026 год
В 2026 году прожиточный минимум на одного жителя России составит 18 939 рублей, а для работающего гражданина — 20 644 рубля, следует из материалов к проекту... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-29T17:22:00+03:00
2025-09-29T17:22:00+03:00
2025-09-30T02:09:00+03:00
россия
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981286079_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_125a440a4079014f34f7765a277611b6.jpg
МОСКВА, 29 сентября - РИА Новости. В 2026 году прожиточный минимум на одного жителя России составит 18 939 рублей, а для работающего гражданина — 20 644 рубля, следует из материалов к проекту трехлетнего бюджета. В понедельник правительство внесло в Государственную думу проект федерального бюджета на 2026-2028 годы. Планируется, что прожиточный минимум в 2026 году будет следующим: в целом по стране на душу населения — 18 939 рублей, для трудоспособных граждан — 20 644 рубля, пенсионеров — 16 288 рублей, а для детей — 18 371 рубль.
https://ria.ru/20250929/mrot-2045095649.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981286079_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_4daf6d479d6c6d60e1bfb0656793db20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
Правительство внесло проект о прожиточном минимуме на 2026 год
Прожиточный минимум в России в 2026 году составит 18 939 рублей