Правительство внесло проект о прожиточном минимуме на 2026 год

2025-09-29T17:22:00+03:00

2025-09-30T02:09:00+03:00

россия

госдума рф

общество

МОСКВА, 29 сентября - РИА Новости. В 2026 году прожиточный минимум на одного жителя России составит 18 939 рублей, а для работающего гражданина — 20 644 рубля, следует из материалов к проекту трехлетнего бюджета. В понедельник правительство внесло в Государственную думу проект федерального бюджета на 2026-2028 годы. Планируется, что прожиточный минимум в 2026 году будет следующим: в целом по стране на душу населения — 18 939 рублей, для трудоспособных граждан — 20 644 рубля, пенсионеров — 16 288 рублей, а для детей — 18 371 рубль.

россия

россия, госдума рф, общество