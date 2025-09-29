https://ria.ru/20250929/rossija-2045128967.html

В Минпромторге рассказали о новом самолете "Освей"

В Минпромторге рассказали о новом самолете "Освей" - РИА Новости, 29.09.2025

В Минпромторге рассказали о новом самолете "Освей"

Российско-белорусский двухмоторный легкий самолет "Освей" будет предназначен для местных и региональных линий, он сможет перевозить до 19 пассажиров или до 1,8... РИА Новости, 29.09.2025

МИНСК, 29 сен - РИА Новости. Российско-белорусский двухмоторный легкий самолет "Освей" будет предназначен для местных и региональных линий, он сможет перевозить до 19 пассажиров или до 1,8 тонны груза, говорится в материалах на стенде Минпромторга РФ на выставке "Иннопром. Беларусь", с которыми ознакомилось РИА Новости. "ЛМС -192 "Освей", рассчитанный на перевозку до 19 пассажиров или до 1 800 килограммов груза, будет оснащен российским турбовинтовым двигателем ВК-800 и винтом АВ-410", - говорится в материалах. Впервые облик российско-белорусского двухмоторного легкого самолета "Освей" представили публике на международной промышленной выставке "Иннопром. Беларусь" в Минске. В июле 2023 года в рамках выставки "Иннопром" в РФ Белоруссия и Россия подписали комплексную межведомственную программу по сотрудничеству в области авиастроения. Также были достигнуты договоренности о совместной разработке и организации в Белоруссии серийного производства двухмоторного 19-местного самолета, соглашение было подписано в 2024 году, а проект получил название "Освей". Председатель Госкомвоенпрома Белоруссии Дмитрий Пантус сообщал, что в 2026 году планируется создать опытный образец белорусско-российского самолета. В июне 2025 года министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов сообщал, что Россия ждет положительного заключения от белорусских партнеров по самолету "Освей", чтобы продолжить разработку рабочей конструкторской документации. ЛМС-192 "Освей" - многоцелевой самолет для местных и региональных линий. Является оптимальным воздушным судном для выполнения задач любого типа.

