Журналистке Ксении Лариной* грозит до двух лет колонии

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Уехавшей из России журналистке Оксане Баршевой* (признана иноагентом в РФ, более известна как Ксения Ларина) грозит наказание до двух лет колонии по делу о неисполнении обязанностей иностранного агента. Как сообщал столичный главк СК РФ, она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Санкция этой части статьи предусматривает наказание на срок до двух лет колонии. По версии следствия, не позднее марта 2025 года в нарушение порядка деятельности иностранного агента она не представила в уполномоченный орган необходимую информацию. Сейчас СК рассматривает вопрос об объявлении Баршевой в розыск. Минюст внес Баршеву в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. По данным ведомства, журналистка открыто выступала в поддержку Украины, создавала и распространяла информацию иноагентов, а также пропагандировала антироссийские взгляды. Кроме того, она является сотрудником иностранной организации, деятельность которой в стране признали нежелательной.* Лицо, признанное иностранным агентом в России

