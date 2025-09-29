https://ria.ru/20250929/rossija-2045024603.html
Шерпа рассказала об усилиях России по продвижению интересов Глобального Юга
ООН, 29 сен - РИА Новости, Сергей Попов. Россия тратит огромные усилия на продвижение интересов Глобального Юга в G20, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш. "Россия традиционно уделяет колоссальное внимание нашим взаимоотношениям с партнерами из стран Глобального Юга. В "группе 20" мы первые приветствовали присоединение Африканского союза к этому объединению. У нас схожие позиции по всем вопросам повестки двадцатки, и, прежде всего, это касается вопросов устойчивого развития, которое не должно подменяться повесткой, которая действует исключительно в интересах семерки и развитых стран", - заявила Лукаш на полях Генассамблеи ООН. По ее словам, в этой работе выделяются вопросы долговой устойчивости. "То, что сейчас не позволяет странам направлять средства на их развитие, на образование, здравоохранение, а выплачивать колоссальные проценты по долгам в те же развитые страны", - сказала Лукаш. Она отметила, что речь также идет о вопросах устойчивой энергетики и климата. "Так, чтобы страны продолжали иметь возможность развития, продолжали иметь возможность обеспечения себя доступными энергоресурсами без ущерба для своей экологии, для климата, не вдаваясь в оголтелую гонку зеленой повестки, к которой принуждает большинство развитых стран и которая поддерживается на многих многосторонних форматах", - добавила она. Лукаш отметила, что Россия солидарна по всем вопросам повестки двадцатки, которая обеспечит равноправное и справедливое участие стран мирового большинства, африканских стран в глобальном управлении. "Одна из ключевых тем "группы 20" многие годы - это реформа международной финансовой архитектуры, в частности в ключевых Бреттонвудских институтах и в многосторонних банках развития. Необходимо перераспределить вес и голоса таким образом, чтобы именно развивающиеся страны определяли, каким образом будет осуществляться поддержка развития в их интересах", - сказала Лукаш. Она заключила, что весь спектр повестки при огромных усилиях и помощи России в последние четыре года в "группе 20" стал особенно сильно развиваться в интересах стран Глобального Юга и мирового большинства.
