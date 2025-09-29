https://ria.ru/20250929/rossija-2045024603.html

Шерпа рассказала об усилиях России по продвижению интересов Глобального Юга

Шерпа рассказала об усилиях России по продвижению интересов Глобального Юга

Шерпа рассказала об усилиях России по продвижению интересов Глобального Юга

Россия тратит огромные усилия на продвижение интересов Глобального Юга в G20, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш. РИА Новости, 29.09.2025

ООН, 29 сен - РИА Новости, Сергей Попов. Россия тратит огромные усилия на продвижение интересов Глобального Юга в G20, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш. "Россия традиционно уделяет колоссальное внимание нашим взаимоотношениям с партнерами из стран Глобального Юга. В "группе 20" мы первые приветствовали присоединение Африканского союза к этому объединению. У нас схожие позиции по всем вопросам повестки двадцатки, и, прежде всего, это касается вопросов устойчивого развития, которое не должно подменяться повесткой, которая действует исключительно в интересах семерки и развитых стран", - заявила Лукаш на полях Генассамблеи ООН. По ее словам, в этой работе выделяются вопросы долговой устойчивости. "То, что сейчас не позволяет странам направлять средства на их развитие, на образование, здравоохранение, а выплачивать колоссальные проценты по долгам в те же развитые страны", - сказала Лукаш. Она отметила, что речь также идет о вопросах устойчивой энергетики и климата. "Так, чтобы страны продолжали иметь возможность развития, продолжали иметь возможность обеспечения себя доступными энергоресурсами без ущерба для своей экологии, для климата, не вдаваясь в оголтелую гонку зеленой повестки, к которой принуждает большинство развитых стран и которая поддерживается на многих многосторонних форматах", - добавила она. Лукаш отметила, что Россия солидарна по всем вопросам повестки двадцатки, которая обеспечит равноправное и справедливое участие стран мирового большинства, африканских стран в глобальном управлении. "Одна из ключевых тем "группы 20" многие годы - это реформа международной финансовой архитектуры, в частности в ключевых Бреттонвудских институтах и в многосторонних банках развития. Необходимо перераспределить вес и голоса таким образом, чтобы именно развивающиеся страны определяли, каким образом будет осуществляться поддержка развития в их интересах", - сказала Лукаш. Она заключила, что весь спектр повестки при огромных усилиях и помощи России в последние четыре года в "группе 20" стал особенно сильно развиваться в интересах стран Глобального Юга и мирового большинства.

