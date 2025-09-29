Шерпа России в G20 назвала цифровые валюты перспективным инструментом
ООН, 29 сен - РИА Новости, Сергей Попов. Россия рассматривает цифровые валюты как перспективный инструмент, заявила в интервью РИА Новости шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш.
"Для России это рассматривается как один из перспективных инструментов. Важно найти все необходимые элементы, которые должны быть урегулированы", - заявила Лукаш на полях Генассамблеи ООН.
По ее словам, идея выработки международных норм обращения криптовалют "совершенно правильная".
"Подходы к пониманию, регламентированию, регулированию вопросов цифровых валют обсуждаются в "Группе двадцати" особенно сильно в последние два года. Но здесь многое зависит от национальных подходов. Порядка 80 стран мира тем или иным образом вводят какие-то элементы регулирования в свое законодательство в отношении выпуска цифровых валют, обращения криптоактивов", - сказала она.
Лукаш отметила, что США при этом приняли регулирование по этим вопросам, которое идет несколько в другом направлении. "Например, выпуск криптоактивов будет возможен не со стороны государства, а, наоборот, со стороны частных компаний. Это очень интересно, но это тот момент, который будет служить некоторым камнем преткновения в единых подходах к этому вопросу в рамках "Группы двадцати" и в других организациях", - сказала шерпа.
Она подчеркнула, что этот вопрос нужно обсуждать, всем странам нужно так или иначе говорить на одном языке, когда речь идет о новой сфере финансового регулирования. "Прежде всего, надо действовать в интересах экономики собственной страны. Для России это вопрос крайне актуален, наш ЦБ еще определяется с подходами и продолжается выработка регулирования. Об этом вопросе нужно говорить чуть-чуть позже, когда мы в полную силу начнем использование этих инструментов", - сказала она.
"Нам нужно понять, как совместить наши подходы и США. Это вопрос специализированных площадок, диалога по линии ЦБ", - заключила Лукаш.