"Росатом" открыл в Белоруссии первый зарубежный центр аддитивных технологий

"Росатом" открыл в Минске первый зарубежный центр аддитивных технологий
МИНСК, 29 сен – РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" открыла в Белоруссии первый зарубежный центр аддитивных технологий, сообщила пресс-служба госкорпорации.
"На международной выставке "Иннопром. Беларусь" было объявлено о торжественном открытии первого Республиканского Центра аддитивных технологий. Проект реализован как совместное предприятие госкорпорации "Росатом" и белорусской компании Н-Holding. Это первый зарубежный центр аддитивных технологий (ЦАТ), созданный при содействии специалистов "Росатома", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в его основе – опыт и экспертиза, накопленный в российской атомной отрасли: с 2020 года при непосредственном участии бизнес-направления "Аддитивные технологии" Топливного дивизиона "Росатома" были созданы три ЦАТ на предприятиях "Росатома", еще семь центров аддитивных технологий общего доступа открылись на базе образовательных учреждений в различных регионах России от Белгорода до Хабаровска.
Создание ЦАТ в Минске стало первым опытом экспорта 3D-принтеров производства "Росатома". Центр оснащен двумя машинами, печатающими металлом по технологии селективного лазерного сплавления (selective laser melting – SLM). ЦАТ оснащен установкой для печати песчано-полимерных форм для литья российского производства, а также 3D-сканером, разработанным технологическим партнером "Росатома". Возможность 3D-сканирования в сочетании с трехмерной печатью позволяет реализовать комплексный подход от изготовления изделий по модели заказчика до реверс-инжиниринга.
В год белорусский центр аддитивных технологий сможет производить до 1,5 тонн изделий из различных металлов, до 3 тонн песчано-полимерных форм и до 100 килограммов изделий из инженерных пластмасс в год. Учитывая характер аддитивного производства (мелко- и среднесерийное изготовление изделий сложной геометрии и уникального дизайна), производственные мощности ЦАТ позволят удовлетворить растущий спрос на технологии трехмерной печати в ключевых отраслях белорусской промышленности. ЦАТ будет также изготавливать малые принтеры для металлической печати, востребованные в медицинской отрасли, научных центрах и образовательных учреждениях.
Аддитивные технологии позволяют производить детали и комплектующие, которые сложно изготовить традиционными методами с применением литья и механообработки. Трехмерная печать снижает массу изделий, оптимизирует затрачиваемые материалы и сокращает сроки производства. Современные 3D-принтеры позволяют оперативно перенастраивать параметры печати для изготовления изделий из различных материалов. Продукция 3D-печати находит применение в самых разных областях — от ядерных и космических технологий до медицины.