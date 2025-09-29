https://ria.ru/20250929/rody-2045057101.html
В России вырастет максимальная сумма пособия по беременности и родам
В России вырастет максимальная сумма пособия по беременности и родам
Максимальная сумма пособия по беременности и родам возрастет до 955,8 тысячи рублей с 2026 года, говорится в сообщении Минтруда. РИА Новости, 29.09.2025
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Максимальная сумма пособия по беременности и родам возрастет до 955,8 тысячи рублей с 2026 года, говорится в сообщении Минтруда. "Максимальная сумма пособия по беременности и родам возрастет до 955,8 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
