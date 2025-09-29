Рейтинг@Mail.ru
В России вырастет максимальная сумма пособия по беременности и родам - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:55 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/rody-2045057101.html
В России вырастет максимальная сумма пособия по беременности и родам
В России вырастет максимальная сумма пособия по беременности и родам - РИА Новости, 29.09.2025
В России вырастет максимальная сумма пособия по беременности и родам
Максимальная сумма пособия по беременности и родам возрастет до 955,8 тысячи рублей с 2026 года, говорится в сообщении Минтруда. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T10:55:00+03:00
2025-09-29T10:55:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156254/97/1562549717_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_b20eb73bdba8ac8ed9770eb692c9b6ee.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Максимальная сумма пособия по беременности и родам возрастет до 955,8 тысячи рублей с 2026 года, говорится в сообщении Минтруда. "Максимальная сумма пособия по беременности и родам возрастет до 955,8 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250916/vyplaty-2042273126.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156254/97/1562549717_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_15b447eb01248969392bfdc3b7477518.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
В России вырастет максимальная сумма пособия по беременности и родам

Максимальная сумма пособия по беременности и родам вырастет до 955,8 тыс рублей

© Depositphotos.com / stockassoБеременная женщина
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Depositphotos.com / stockasso
Беременная женщина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Максимальная сумма пособия по беременности и родам возрастет до 955,8 тысячи рублей с 2026 года, говорится в сообщении Минтруда.
"Максимальная сумма пособия по беременности и родам возрастет до 955,8 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
В России планируют изменить расчет больничных и декретных
16 сентября, 17:07
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала