Рейтинг@Mail.ru
Альтернатив кроме экспорта для российских креативных индустрий нет – РЭЦ - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:52 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/rets-2045073792.html
Альтернатив кроме экспорта для российских креативных индустрий нет – РЭЦ
Альтернатив кроме экспорта для российских креативных индустрий нет – РЭЦ - РИА Новости, 29.09.2025
Альтернатив кроме экспорта для российских креативных индустрий нет – РЭЦ
Российские креативные индустрии необходимо продвигать на экспорт, заявил на полях Российской креативной недели старший вице-президент Российского экспортного... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T11:52:00+03:00
2025-09-29T11:52:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045071851_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_87139c7a3c64230f5be8e7fbd0326d3f.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российские креативные индустрии необходимо продвигать на экспорт, заявил на полях Российской креативной недели старший вице-президент Российского экспортного центра (Группа ВЭБ), генеральный директор ЭКСАР Никита Гусаков."Для наших креативных компаний альтернативы экспорту нет. Если мы хотим быть игроками на мировом рынке и быть финансово успешными, проекты нужно делать с прицелом на экспорт. Государство здесь может выступать акселератором, и у нас был хороший опыт, где мы вывозили компании в первую очередь аудиовизуального контента на рынки", – сказал Гусаков на сессии "Ценностно ориентированная экономика – новый вектор объединения для стран ШОС".Модератором выступила директор Центра креативной экономики Агентства стратегических инициатив Екатерина Черкес-заде. Она попросила Гусакова перечислить те барьеры, которые на сегодняшний день препятствуют экспорту российских креативных индустрий, и перспективы их преодоления.Среди ключевых преград к продвижению за рубеж креативных индустрий старший вице-президент РЭЦ назвал информационные барьеры и слабое понимание иностранных рынков."Одним из решений является, конечно, ко-продакшн, потому что здесь мы объединяем финансовые усилия и знания рынков, и это точно хороший фактор успеха. Альтернатива – это делать аналитику, а для этого, безусловно, привлекать местных или международных игроков, которые могут дать знания и экспертный опыт с местного рынка", - рассказал Гусаков.Еще один фактор, по его мнению, это отсутствие устоявшихся бизнес-связей. "Преодолевать его нужно через присутствие на выставках, бизнес-миссиях, реверсных бизнес-миссиях: привозить сюда покупателей своей продукции", - пояснил старший вице-президент РЭЦ.Однако основной барьер – финансовый, отметил он. "Инвестиции, которые идут в отрасли креативных индустрий в России, в разы меньше, чем у наших партнеров, в частности, по ШОС, особенно в сравнении с емкостью китайского и индийского рынков. Но здесь есть возможность продвигаться через совместные проекты, есть попытки привлечь иностранные инвестиции в наши проекты. Есть примеры, где с помощью российских инвестиций успешно реализуются проекты в странах ближнего зарубежья, в частности, Казахстана, Узбекистана. Важна и поддержка государства. Главное, что у нас есть продукт, он конкурентоспособный и его не стыдно представлять на рынке. Соединив усилия, мы сможем продвигать этот продукт на рынках стран ШОС", – резюмировал Гусаков.Участниками сессии стали генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев, директор по развитию бизнеса, основатель Pepper Сontent Кишпан Панпалия, заместитель председателя Фонда развития культуры и искусства Республики Узбекистан Азизбек Маннопов, руководитель дирекции творческих проектов Фонда "Росконгресс" Екатерина Иванова, директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова, директор по развитию видеоигровой индустрии Фонда развития инноваций Республики Саха Петр Гоголев, директор департамента международного развития Фонда культуры и креативных индустрий Ирана Саид Никпур, председатель экспертного совета по креативной экономике Делового совета стран СНГ Анна Горчакова.Они поговорили о развитии креативной экономики как о важной части укрепления доверия, культурной близости и добрососедства между странами ШОС.
https://ria.ru/20250923/eksport-2043753902.html
https://ria.ru/20250922/rets-2043518039.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045071851_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2136e6684d28f3f94ef755b4ebd13521.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
Альтернатив кроме экспорта для российских креативных индустрий нет – РЭЦ

Гусаков: российские креативные индустрии необходимо продвигать на экспорт

© Фото : пресс-служба РЭЦРоссийская креативная неделя
Российская креативная неделя - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Фото : пресс-служба РЭЦ
Российская креативная неделя
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российские креативные индустрии необходимо продвигать на экспорт, заявил на полях Российской креативной недели старший вице-президент Российского экспортного центра (Группа ВЭБ), генеральный директор ЭКСАР Никита Гусаков.
"Для наших креативных компаний альтернативы экспорту нет. Если мы хотим быть игроками на мировом рынке и быть финансово успешными, проекты нужно делать с прицелом на экспорт. Государство здесь может выступать акселератором, и у нас был хороший опыт, где мы вывозили компании в первую очередь аудиовизуального контента на рынки", – сказал Гусаков на сессии "Ценностно ориентированная экономика – новый вектор объединения для стран ШОС".
Mining and Metals Central Asia 2025 - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
РЭЦ рассказал о потенциале сделок российских экспортеров
23 сентября, 14:31
Модератором выступила директор Центра креативной экономики Агентства стратегических инициатив Екатерина Черкес-заде. Она попросила Гусакова перечислить те барьеры, которые на сегодняшний день препятствуют экспорту российских креативных индустрий, и перспективы их преодоления.
Среди ключевых преград к продвижению за рубеж креативных индустрий старший вице-президент РЭЦ назвал информационные барьеры и слабое понимание иностранных рынков.
"Одним из решений является, конечно, ко-продакшн, потому что здесь мы объединяем финансовые усилия и знания рынков, и это точно хороший фактор успеха. Альтернатива – это делать аналитику, а для этого, безусловно, привлекать местных или международных игроков, которые могут дать знания и экспертный опыт с местного рынка", - рассказал Гусаков.
Еще один фактор, по его мнению, это отсутствие устоявшихся бизнес-связей. "Преодолевать его нужно через присутствие на выставках, бизнес-миссиях, реверсных бизнес-миссиях: привозить сюда покупателей своей продукции", - пояснил старший вице-президент РЭЦ.
Однако основной барьер – финансовый, отметил он. "Инвестиции, которые идут в отрасли креативных индустрий в России, в разы меньше, чем у наших партнеров, в частности, по ШОС, особенно в сравнении с емкостью китайского и индийского рынков. Но здесь есть возможность продвигаться через совместные проекты, есть попытки привлечь иностранные инвестиции в наши проекты. Есть примеры, где с помощью российских инвестиций успешно реализуются проекты в странах ближнего зарубежья, в частности, Казахстана, Узбекистана. Важна и поддержка государства. Главное, что у нас есть продукт, он конкурентоспособный и его не стыдно представлять на рынке. Соединив усилия, мы сможем продвигать этот продукт на рынках стран ШОС", – резюмировал Гусаков.
Участниками сессии стали генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев, директор по развитию бизнеса, основатель Pepper Сontent Кишпан Панпалия, заместитель председателя Фонда развития культуры и искусства Республики Узбекистан Азизбек Маннопов, руководитель дирекции творческих проектов Фонда "Росконгресс" Екатерина Иванова, директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова, директор по развитию видеоигровой индустрии Фонда развития инноваций Республики Саха Петр Гоголев, директор департамента международного развития Фонда культуры и креативных индустрий Ирана Саид Никпур, председатель экспертного совета по креативной экономике Делового совета стран СНГ Анна Горчакова.
Они поговорили о развитии креативной экономики как о важной части укрепления доверия, культурной близости и добрососедства между странами ШОС.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
РЭЦ поделился опытом компаний, вышедших на мировой рынок
22 сентября, 13:53
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала