Альтернатив кроме экспорта для российских креативных индустрий нет – РЭЦ

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российские креативные индустрии необходимо продвигать на экспорт, заявил на полях Российской креативной недели старший вице-президент Российского экспортного центра (Группа ВЭБ), генеральный директор ЭКСАР Никита Гусаков."Для наших креативных компаний альтернативы экспорту нет. Если мы хотим быть игроками на мировом рынке и быть финансово успешными, проекты нужно делать с прицелом на экспорт. Государство здесь может выступать акселератором, и у нас был хороший опыт, где мы вывозили компании в первую очередь аудиовизуального контента на рынки", – сказал Гусаков на сессии "Ценностно ориентированная экономика – новый вектор объединения для стран ШОС".Модератором выступила директор Центра креативной экономики Агентства стратегических инициатив Екатерина Черкес-заде. Она попросила Гусакова перечислить те барьеры, которые на сегодняшний день препятствуют экспорту российских креативных индустрий, и перспективы их преодоления.Среди ключевых преград к продвижению за рубеж креативных индустрий старший вице-президент РЭЦ назвал информационные барьеры и слабое понимание иностранных рынков."Одним из решений является, конечно, ко-продакшн, потому что здесь мы объединяем финансовые усилия и знания рынков, и это точно хороший фактор успеха. Альтернатива – это делать аналитику, а для этого, безусловно, привлекать местных или международных игроков, которые могут дать знания и экспертный опыт с местного рынка", - рассказал Гусаков.Еще один фактор, по его мнению, это отсутствие устоявшихся бизнес-связей. "Преодолевать его нужно через присутствие на выставках, бизнес-миссиях, реверсных бизнес-миссиях: привозить сюда покупателей своей продукции", - пояснил старший вице-президент РЭЦ.Однако основной барьер – финансовый, отметил он. "Инвестиции, которые идут в отрасли креативных индустрий в России, в разы меньше, чем у наших партнеров, в частности, по ШОС, особенно в сравнении с емкостью китайского и индийского рынков. Но здесь есть возможность продвигаться через совместные проекты, есть попытки привлечь иностранные инвестиции в наши проекты. Есть примеры, где с помощью российских инвестиций успешно реализуются проекты в странах ближнего зарубежья, в частности, Казахстана, Узбекистана. Важна и поддержка государства. Главное, что у нас есть продукт, он конкурентоспособный и его не стыдно представлять на рынке. Соединив усилия, мы сможем продвигать этот продукт на рынках стран ШОС", – резюмировал Гусаков.Участниками сессии стали генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев, директор по развитию бизнеса, основатель Pepper Сontent Кишпан Панпалия, заместитель председателя Фонда развития культуры и искусства Республики Узбекистан Азизбек Маннопов, руководитель дирекции творческих проектов Фонда "Росконгресс" Екатерина Иванова, директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова, директор по развитию видеоигровой индустрии Фонда развития инноваций Республики Саха Петр Гоголев, директор департамента международного развития Фонда культуры и креативных индустрий Ирана Саид Никпур, председатель экспертного совета по креативной экономике Делового совета стран СНГ Анна Горчакова.Они поговорили о развитии креативной экономики как о важной части укрепления доверия, культурной близости и добрососедства между странами ШОС.

