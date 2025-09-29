https://ria.ru/20250929/region-2045166847.html
В нескольких регионах Белгородской области еще нарушено электроснабжение
В нескольких регионах Белгородской области еще нарушено электроснабжение
В нескольких регионах Белгородской области еще нарушено электроснабжение
date 2025-09-29
Частичное нарушение подачи электроэнергии сохраняется в 10 муниципалитетах Белгородской области после ударов ВСУ, восстановить полностью планируется к 30...
БЕЛГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Частичное нарушение подачи электроэнергии сохраняется в 10 муниципалитетах Белгородской области после ударов ВСУ, восстановить полностью планируется к 30 сентября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В воскресенье вечером губернатор рассказал об ударе ВСУ по инфраструктуре, были значительные перебои с подачей электроэнергии. Позже Гладков сообщил, что Белгород за последние сутки подвергся двум ракетным обстрелам с применением шести боеприпасов. Ранения получили три мирных жителя. "На данный момент есть частичное нарушение подачи электроэнергии, а также водоснабжения и водоотведения в 10 муниципалитетах: в городе Белгороде, а также в Белгородском, Яковлевском, Шебекинском, Грайворонском, Борисовском, Краснояружском, Ракитянском, Ивнянском и Прохоровском районах и округах. Без света, предварительно, остается 77 тысяч жителей", - написал Гладков в Telegram-канале по итогам заседания оперативного штаба и по ликвидации последствий обстрела Белгорода. Он подчеркнул, что энергетики работают по усилению надежности сети, по предварительной информации, полностью восстановить подачу электроэнергии планируется ко вторнику.
В нескольких регионах Белгородской области еще нарушено электроснабжение
