https://ria.ru/20250929/rebenok-2045034239.html

Жительницу Бийска осудили за гибель ребенка в частном детсаду

Жительницу Бийска осудили за гибель ребенка в частном детсаду - РИА Новости, 29.09.2025

Жительницу Бийска осудили за гибель ребенка в частном детсаду

Жительница города Бийска Алтайского края, организовавшая частный детсад в своей квартире и допустившая гибель ребенка, а также жесткого обращавшаяся с другим... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T09:38:00+03:00

2025-09-29T09:38:00+03:00

2025-09-29T09:38:00+03:00

происшествия

бийск

алтайский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg

КЕМЕРОВО, 29 сен – РИА Новости. Жительница города Бийска Алтайского края, организовавшая частный детсад в своей квартире и допустившая гибель ребенка, а также жесткого обращавшаяся с другим воспитанником, получила более двух лет колонии общего режима, сообщают пресс-службы СУ СК и прокуратуры региона. По данным ведомств, в январе 2023 года 52-летняя жительница города Бийска организовала в своей квартире частный детский сад, в котором оказывала платные услуги по уходу и присмотру за детьми. При этом она не имела педагогическое и медицинское образование, а также ранее не работала с несовершеннолетними. "В августе 2023 года при кормлении полуторагодовалого ребенка на необорудованном для приема пищи диване произошло попадание еды в трахею и бронхи мальчика, вызвавшее у него асфиксию. Вместо того, чтобы вызвать скорую медицинскую помощь, женщина стала самостоятельно проводить реанимационные мероприятия, тем самым усугубив состояние малыша и спровоцировав его смерть", – говорится в сообщении. Также было доказано, что женщина оказывала не соответствующие требованиям безопасности услуги трёхлетнему мальчику, привязывала его верёвкой к мебели в воспитательных целях и причинила ему телесные повреждения. Отмечается, что женщину признали виновной в совершении преступления по пунктам "б, в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности смерть человека). "Суд, оценив собранные в ходе следствия доказательства, признал подсудимую виновной в инкриминируемом ей деяниях, назначив наказание в виде двух лет пяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними детьми, на срок два года", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250929/alkogol-2045029577.html

https://ria.ru/20250929/kamchatka-2045019423.html

бийск

алтайский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, бийск, алтайский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)