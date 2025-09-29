Жительницу Бийска осудили за гибель ребенка в частном детсаду

https://ria.ru/20250929/rebenok-2045034239.html
КЕМЕРОВО, 29 сен – РИА Новости. Жительница города Бийска Алтайского края, организовавшая частный детсад в своей квартире и допустившая гибель ребенка, а также жесткого обращавшаяся с другим воспитанником, получила более двух лет колонии общего режима, сообщают пресс-службы СУ СК и прокуратуры региона. По данным ведомств, в январе 2023 года 52-летняя жительница города Бийска организовала в своей квартире частный детский сад, в котором оказывала платные услуги по уходу и присмотру за детьми. При этом она не имела педагогическое и медицинское образование, а также ранее не работала с несовершеннолетними. "В августе 2023 года при кормлении полуторагодовалого ребенка на необорудованном для приема пищи диване произошло попадание еды в трахею и бронхи мальчика, вызвавшее у него асфиксию. Вместо того, чтобы вызвать скорую медицинскую помощь, женщина стала самостоятельно проводить реанимационные мероприятия, тем самым усугубив состояние малыша и спровоцировав его смерть", – говорится в сообщении. Также было доказано, что женщина оказывала не соответствующие требованиям безопасности услуги трёхлетнему мальчику, привязывала его верёвкой к мебели в воспитательных целях и причинила ему телесные повреждения. Отмечается, что женщину признали виновной в совершении преступления по пунктам "б, в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности смерть человека). "Суд, оценив собранные в ходе следствия доказательства, признал подсудимую виновной в инкриминируемом ей деяниях, назначив наказание в виде двух лет пяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними детьми, на срок два года", – говорится в сообщении.
