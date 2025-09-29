Рейтинг@Mail.ru
Назван размер маткапитала за двоих детей в 2027 году - РИА Новости, 29.09.2025
16:50 29.09.2025
Назван размер маткапитала за двоих детей в 2027 году
Назван размер маткапитала за двоих детей в 2027 году - РИА Новости, 29.09.2025
Назван размер маткапитала за двоих детей в 2027 году
Размер материнского капитала за двоих детей в случае, если родители не воспользовались маткапиталом на первого, может составить 1 013 156,67 рублей в 2027 году, РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T16:50:00+03:00
2025-09-29T16:50:00+03:00
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Размер материнского капитала за двоих детей в случае, если родители не воспользовались маткапиталом на первого, может составить 1 013 156,67 рублей в 2027 году, следует из проекта федерального бюджета Социального фонда России на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. "В случае рождения (усыновления) второго ребенка, начиная с 1 января 2020 года, а также в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2020 года при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло, в 2026 году - 974 189,11 рублей, в 2027 году - 1 013 156,67 рублей, в 2028 году - 1 053 682,94 рублей", - говорится в документе. Размер маткапитала на первого ребенка в следующем году составит 737 205,1 рублей, также планируется его рост в 2027 году до 766 693,3 рублей, а в 2028 году - до 797 361,03 рублей.
россия
1920
1920
true
Назван размер маткапитала за двоих детей в 2027 году

Маткапитал за двоих детей в 2027 году может превысить один миллион рублей

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Размер материнского капитала за двоих детей в случае, если родители не воспользовались маткапиталом на первого, может составить 1 013 156,67 рублей в 2027 году, следует из проекта федерального бюджета Социального фонда России на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
"В случае рождения (усыновления) второго ребенка, начиная с 1 января 2020 года, а также в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2020 года при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло, в 2026 году - 974 189,11 рублей, в 2027 году - 1 013 156,67 рублей, в 2028 году - 1 053 682,94 рублей", - говорится в документе.
Размер маткапитала на первого ребенка в следующем году составит 737 205,1 рублей, также планируется его рост в 2027 году до 766 693,3 рублей, а в 2028 году - до 797 361,03 рублей.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
В ГД внесли проект об увеличении маткапитала за каждого следующего ребенка
16 июня, 17:53
 
