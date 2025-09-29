https://ria.ru/20250929/raketa-2045001192.html
Израиль перехватил ракету, выпущенную из Йемена
ВВС Израиля перехватили ракету, выпущенную из Йемена в сторону израильской территории, сообщил ЦАХАЛ. РИА Новости, 29.09.2025
в мире
израиль
йемен
ввс израиля
обострение палестино-израильского конфликта
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. ВВС Израиля перехватили ракету, выпущенную из Йемена в сторону израильской территории, сообщил ЦАХАЛ. Ранее Армия обороны Израиля сообщала, что зафиксировал запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, в ряде районов Израиля была объявлена воздушная тревога. "Ракета, выпущенная из Йемена, была перехвачена ВВС Израиля", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
израиль
йемен
в мире, израиль, йемен, ввс израиля, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Йемен, ВВС Израиля, Обострение палестино-израильского конфликта
