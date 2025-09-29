https://ria.ru/20250929/raketa-2045001192.html

Израиль перехватил ракету, выпущенную из Йемена

Израиль перехватил ракету, выпущенную из Йемена - РИА Новости, 29.09.2025

Израиль перехватил ракету, выпущенную из Йемена

ВВС Израиля перехватили ракету, выпущенную из Йемена в сторону израильской территории, сообщил ЦАХАЛ. РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T01:12:00+03:00

2025-09-29T01:12:00+03:00

2025-09-29T01:12:00+03:00

в мире

израиль

йемен

ввс израиля

обострение палестино-израильского конфликта

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939969573_0:159:1867:1209_1920x0_80_0_0_0e57cea0a3a3fb306a00be799a6dd854.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. ВВС Израиля перехватили ракету, выпущенную из Йемена в сторону израильской территории, сообщил ЦАХАЛ. Ранее Армия обороны Израиля сообщала, что зафиксировал запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, в ряде районов Израиля была объявлена воздушная тревога. "Ракета, выпущенная из Йемена, была перехвачена ВВС Израиля", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.

https://ria.ru/20250926/khusity-2044457668.html

израиль

йемен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, йемен, ввс израиля, обострение палестино-израильского конфликта