Израиль зафиксировал пуск ракеты из Йемена

2025-09-29T01:05:00+03:00

в мире

йемен

обострение палестино-израильского конфликта

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала пуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории. "ЦАХАЛ зафиксировал пуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, системы противовоздушной обороны работают над перехватом угрозы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.

йемен

2025

в мире, йемен, обострение палестино-израильского конфликта