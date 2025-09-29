"Радиостанция Судного дня" передала новые загадочные сообщения

Рейтинг@Mail.ru
14:35 29.09.2025 (обновлено: 15:17 29.09.2025)
https://ria.ru/20250929/radio-2045132401.html
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, известная также как "Станция Судного дня", передала в эфир три новых закодированных сообщения, говорится в Telegram-канале "УВБ-76 логи", отслеживающем ее активность.Согласно публикации, в 10:31 по московскому времени 29 сентября в эфире прозвучало слово "возмещение", а в 11:32 — "сбраживание".Помимо этого, в 12:54 станция передала слово "тигровар".УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "жужжалкой". Она также считается "Станцией Судного дня", так как существует версия, что ее якобы создали как часть системы "Мертвая рука".
2025
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, известная также как "Станция Судного дня", передала в эфир три новых закодированных сообщения, говорится в Telegram-канале "УВБ-76 логи", отслеживающем ее активность.
Согласно публикации, в 10:31 по московскому времени 29 сентября в эфире прозвучало слово "возмещение", а в 11:32 — "сбраживание".
Помимо этого, в 12:54 станция передала слово "тигровар".
УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "жужжалкой". Она также считается "Станцией Судного дня", так как существует версия, что ее якобы создали как часть системы "Мертвая рука".
