"Радиостанция Судного дня" передала новые загадочные сообщения

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, известная также как "Станция Судного дня", передала в эфир три новых закодированных сообщения, говорится в Telegram-канале "УВБ-76 логи", отслеживающем ее активность.Согласно публикации, в 10:31 по московскому времени 29 сентября в эфире прозвучало слово "возмещение", а в 11:32 — "сбраживание".Помимо этого, в 12:54 станция передала слово "тигровар".УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "жужжалкой". Она также считается "Станцией Судного дня", так как существует версия, что ее якобы создали как часть системы "Мертвая рука".
