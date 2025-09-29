https://ria.ru/20250929/rada-2045227552.html

В Раде предложили выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

В Раде предложили выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

В Раде предложили выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

Депутаты Верховной рады Украины предложили выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. 29.09.2025

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины предложили выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Проект постановления "Об обращении Верховной рады Украины к Нобелевскому комитету о выдвижении кандидатуры Трампа на соискание Нобелевской премии мира" зарегистрирован на сайте украинского парламента в понедельник. Среди инициаторов документа депутат от партии "Слуга народа" Александр Юрченко, а также депутаты Анна Скороход, Анатолий Урбанский и Тарас Батенко. В феврале Трамп заявил, что заслуживает Нобелевскую премию мира. Ранее южнокорейское издание "Чуган Чосон" сообщало, что зампредседателя парламентского комитета по разведке Республики Корея Пак Сон Вон выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира. До этого президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта заявлял, что готов номинировать Трампа на премию мира в случае достижения его усилиями мирного разрешения кризиса на Украине и конфликта в секторе Газа. О готовности выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию, если тот станет миротворцем, говорил и президент Белоруссии Александр Лукашенко, отмечавший при этом, что данная премия уже "ничего не значит". Позднее и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с Трампом передал текст обращения для номинирования его на Нобелевскую премию мира. О том, что Трамп заслуживает премию, говорил и глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе. Кроме того, член палаты представителей Эрл "Бадди" Картер обратился в Нобелевский комитет с официальной просьбой номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия в улаживании ирано-израильского конфликта. Правительство Пакистана также предложило выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию за посредничество в решении конфликта с Индией.

