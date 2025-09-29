Рейтинг@Mail.ru
СМИ: работники American Airlines нашли в отсеке самолета тело безбилетника - РИА Новости, 29.09.2025
02:00 29.09.2025
СМИ: работники American Airlines нашли в отсеке самолета тело безбилетника
СМИ: работники American Airlines нашли в отсеке самолета тело безбилетника - РИА Новости, 29.09.2025
СМИ: работники American Airlines нашли в отсеке самолета тело безбилетника
Сотрудники авиакомпании American Airlines в штате Северная Каролина нашли в отсеке шасси самолета тело безбилетника, сообщает телеканал CBS со ссылкой на... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T02:00:00+03:00
2025-09-29T02:00:00+03:00
в мире
северная каролина
шарлотт
европа
american airlines
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155897/54/1558975431_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_91f8879267dbbf418d84ef103333da03.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Сотрудники авиакомпании American Airlines в штате Северная Каролина нашли в отсеке шасси самолета тело безбилетника, сообщает телеканал CBS со ссылкой на полицию. "В воскресенье утром в отсеке шасси самолета American Airlines в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, был обнаружен мертвый безбилетный пассажир", - говорится в материале. Телеканал указывает, что рейс недавно прилетел из Европы, однако не уточняет, из какого именно государства. Представитель авиакомпании сообщил телеканалу, что American Airlines и правоохранители ведут расследование инцидента, на месте присутствуют детективы по расследованию убийств.
северная каролина
шарлотт
европа
в мире, северная каролина, шарлотт, европа, american airlines
В мире, Северная Каролина, Шарлотт, Европа, American Airlines
СМИ: работники American Airlines нашли в отсеке самолета тело безбилетника

CBS: работники American Airlines нашли в отсеке шасси самолета тело безбилетника

© AP Photo / AJ MastПолицейская машина в США
Полицейская машина в США - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© AP Photo / AJ Mast
Полицейская машина в США. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Сотрудники авиакомпании American Airlines в штате Северная Каролина нашли в отсеке шасси самолета тело безбилетника, сообщает телеканал CBS со ссылкой на полицию.
"В воскресенье утром в отсеке шасси самолета American Airlines в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, был обнаружен мертвый безбилетный пассажир", - говорится в материале.
Телеканал указывает, что рейс недавно прилетел из Европы, однако не уточняет, из какого именно государства. Представитель авиакомпании сообщил телеканалу, что American Airlines и правоохранители ведут расследование инцидента, на месте присутствуют детективы по расследованию убийств.
Место крушения двухмоторного самолета Cessna 340 в американском штате Техас - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
СМИ: при крушении легкого самолета в США погибли два человека
В миреСеверная КаролинаШарлоттЕвропаAmerican Airlines
 
 
