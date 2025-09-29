https://ria.ru/20250929/rabotniki-2045003153.html
СМИ: работники American Airlines нашли в отсеке самолета тело безбилетника
2025-09-29T02:00:00+03:00
в мире
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Сотрудники авиакомпании American Airlines в штате Северная Каролина нашли в отсеке шасси самолета тело безбилетника, сообщает телеканал CBS со ссылкой на полицию. "В воскресенье утром в отсеке шасси самолета American Airlines в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, был обнаружен мертвый безбилетный пассажир", - говорится в материале. Телеканал указывает, что рейс недавно прилетел из Европы, однако не уточняет, из какого именно государства. Представитель авиакомпании сообщил телеканалу, что American Airlines и правоохранители ведут расследование инцидента, на месте присутствуют детективы по расследованию убийств.
