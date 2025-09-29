Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о присвоении воинских званий добровольцам
29.09.2025
Путин подписал закон о присвоении воинских званий добровольцам
Путин подписал закон о присвоении воинских званий добровольцам - РИА Новости, 29.09.2025
Путин подписал закон о присвоении воинских званий добровольцам
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" о присвоении воинских званий гражданам, пребывающим в... РИА Новости, 29.09.2025
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" о присвоении воинских званий гражданам, пребывающим в запасе, исполняющим (исполнявшим) обязанности по контракту о добровольном содействии в выполнении задач. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В соответствии с документом, воинские звания добровольцам можно будет присваивать без прохождения военных сборов.
2025
россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин подписал закон о присвоении воинских званий добровольцам

Путин подписал закон о воинских званиях для добровольцев без прохождения сборов

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" о присвоении воинских званий гражданам, пребывающим в запасе, исполняющим (исполнявшим) обязанности по контракту о добровольном содействии в выполнении задач.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В соответствии с документом, воинские звания добровольцам можно будет присваивать без прохождения военных сборов.
Россия
 
 
