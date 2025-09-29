https://ria.ru/20250929/putin-2045156476.html

Путин подписал закон о присвоении воинских званий добровольцам

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" о присвоении воинских званий гражданам, пребывающим в запасе, исполняющим (исполнявшим) обязанности по контракту о добровольном содействии в выполнении задач. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В соответствии с документом, воинские звания добровольцам можно будет присваивать без прохождения военных сборов.

