Путин подписал закон о присвоении воинских званий добровольцам
Путин подписал закон о присвоении воинских званий добровольцам
2025-09-29T15:33:00+03:00
россия
владимир путин
безопасность
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" о присвоении воинских званий гражданам, пребывающим в запасе, исполняющим (исполнявшим) обязанности по контракту о добровольном содействии в выполнении задач. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В соответствии с документом, воинские звания добровольцам можно будет присваивать без прохождения военных сборов.
