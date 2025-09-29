https://ria.ru/20250929/putin-2045088280.html
Путин назначил Игоря Руденю полпредом в Северо-Западном федеральном округе
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Владимир Путин назначил Игоря Руденю полпредом в Северо-Западном федеральном округе.Президент также провел с ним беседу в Кремле."Состоялась рабочая встреча Владимира Путина с <...> Игорем Руденей", — указано в релизе.Руденя родился в 1968 году в Москве. Окончил Московский государственный университет пищевых производств и Военную академию Генштаба. Был гендиректором ЗАО "Росзерно", работал в правительстве. В 2005-2007 годах занимал пост статс-секретаря — заместителя министра сельского хозяйства, затем возглавлял департаменты регионального развития и агропромышленного комплекса. В 2012-2016 годах снова стал гендиректором ЗАО "Росзерно".В марте 2016-го Путин назначил Руденю исполняющим обязанности губернатора Тверской области, в сентябре того же года он победил на выборах, а в 2021-м переизбрался на новый срок.
