Путин назначил Игоря Руденю полпредом в Северо-Западном федеральном округе
12:38 29.09.2025 (обновлено: 16:26 29.09.2025)
Путин назначил Игоря Руденю полпредом в Северо-Западном федеральном округе
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Владимир Путин назначил Игоря Руденю полпредом в Северо-Западном федеральном округе.Президент также провел с ним беседу в Кремле."Состоялась рабочая встреча Владимира Путина с <...> Игорем Руденей", — указано в релизе.Руденя родился в 1968 году в Москве. Окончил Московский государственный университет пищевых производств и Военную академию Генштаба. Был гендиректором ЗАО "Росзерно", работал в правительстве. В 2005-2007 годах занимал пост статс-секретаря — заместителя министра сельского хозяйства, затем возглавлял департаменты регионального развития и агропромышленного комплекса. В 2012-2016 годах снова стал гендиректором ЗАО "Росзерно".В марте 2016-го Путин назначил Руденю исполняющим обязанности губернатора Тверской области, в сентябре того же года он победил на выборах, а в 2021-м переизбрался на новый срок.
2025
политика, россия, владимир путин, игорь руденя, москва, александр гуцан
Политика, Россия, Владимир Путин, Игорь Руденя, Москва, Александр Гуцан
Президент России Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Владимир Путин назначил Игоря Руденю полпредом в Северо-Западном федеральном округе.
Президент также провел с ним беседу в Кремле.
"Состоялась рабочая встреча Владимира Путина с <...> Игорем Руденей", — указано в релизе.
Руденя родился в 1968 году в Москве. Окончил Московский государственный университет пищевых производств и Военную академию Генштаба. Был гендиректором ЗАО "Росзерно", работал в правительстве. В 2005-2007 годах занимал пост статс-секретаря — заместителя министра сельского хозяйства, затем возглавлял департаменты регионального развития и агропромышленного комплекса. В 2012-2016 годах снова стал гендиректором ЗАО "Росзерно".
В марте 2016-го Путин назначил Руденю исполняющим обязанности губернатора Тверской области, в сентябре того же года он победил на выборах, а в 2021-м переизбрался на новый срок.
Александр Гуцан - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Путин предложил кандидатуру Гуцана на должность генпрокурора
18 сентября, 11:05
 
