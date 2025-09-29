https://ria.ru/20250929/putin-2045088134.html
Путин встретился с губернатором Тверской области
россия
политика
игорь руденя
владимир путин
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с губернатором Тверской области Игорем Руденей, сообщается на сайте Кремля. "В Кремле состоялась рабочая встреча Владимира Путина с губернатором Тверской области Игорем Руденей", - указано в сообщении.
россия, политика, игорь руденя, владимир путин
