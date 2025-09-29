https://ria.ru/20250929/putin-2045088134.html

Путин встретился с губернатором Тверской области

Путин встретился с губернатором Тверской области - РИА Новости, 29.09.2025

Путин встретился с губернатором Тверской области

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с губернатором Тверской области Игорем Руденей, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T12:37:00+03:00

2025-09-29T12:37:00+03:00

2025-09-29T12:45:00+03:00

россия

политика

игорь руденя

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045089819_0:0:3102:1745_1920x0_80_0_0_0352ec2dbc1cd72dcb5368286cad9dca.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с губернатором Тверской области Игорем Руденей, сообщается на сайте Кремля. "В Кремле состоялась рабочая встреча Владимира Путина с губернатором Тверской области Игорем Руденей", - указано в сообщении.

https://ria.ru/20250928/peskov-2044915137.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, политика, игорь руденя, владимир путин