Рейтинг@Mail.ru
Путин встретился с губернатором Тверской области - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:37 29.09.2025 (обновлено: 12:45 29.09.2025)
https://ria.ru/20250929/putin-2045088134.html
Путин встретился с губернатором Тверской области
Путин встретился с губернатором Тверской области - РИА Новости, 29.09.2025
Путин встретился с губернатором Тверской области
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с губернатором Тверской области Игорем Руденей, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T12:37:00+03:00
2025-09-29T12:45:00+03:00
россия
политика
игорь руденя
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045089819_0:0:3102:1745_1920x0_80_0_0_0352ec2dbc1cd72dcb5368286cad9dca.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с губернатором Тверской области Игорем Руденей, сообщается на сайте Кремля. "В Кремле состоялась рабочая встреча Владимира Путина с губернатором Тверской области Игорем Руденей", - указано в сообщении.
https://ria.ru/20250928/peskov-2044915137.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045089819_371:0:3102:2048_1920x0_80_0_0_f1e4fc8f0937504bbc848a895ed4a786.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, политика, игорь руденя, владимир путин
Россия, Политика, Игорь Руденя, Владимир Путин
Путин встретился с губернатором Тверской области

Путин встретился в Кремле с губернатором Тверской области Игорем Руденей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи. 29 сентября 2025
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи. 29 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи. 29 сентября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с губернатором Тверской области Игорем Руденей, сообщается на сайте Кремля.
"В Кремле состоялась рабочая встреча Владимира Путина с губернатором Тверской области Игорем Руденей", - указано в сообщении.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Песков рассказал о предстоящем выступлении Путина
28 сентября, 14:27
 
РоссияПолитикаИгорь РуденяВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала