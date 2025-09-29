Рейтинг@Mail.ru
29.09.2025
12:22 29.09.2025
Путин встретится с губернатором Тверской области
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он сообщил, что Путин работает в понедельник в Кремле. "В самое ближайшее время Путин планирует принять Игоря Руденю, губернатора Тверской области", - сказал Песков журналистам. Другие встречи президента носят непубличный характер, отметил Песков.
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, игорь руденя
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Игорь Руденя
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он сообщил, что Путин работает в понедельник в Кремле.
"В самое ближайшее время Путин планирует принять Игоря Руденю, губернатора Тверской области", - сказал Песков журналистам.
Другие встречи президента носят непубличный характер, отметил Песков.
Путин проведет заседание президиума Госсовета
Политика Россия Владимир Путин Дмитрий Песков Игорь Руденя
 
 
