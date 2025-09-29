https://ria.ru/20250929/putin-2045083790.html
Путин встретится с губернатором Тверской области
Путин встретится с губернатором Тверской области - РИА Новости, 29.09.2025
Путин встретится с губернатором Тверской области
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T12:22:00+03:00
2025-09-29T12:22:00+03:00
2025-09-29T12:22:00+03:00
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
игорь руденя
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он сообщил, что Путин работает в понедельник в Кремле. "В самое ближайшее время Путин планирует принять Игоря Руденю, губернатора Тверской области", - сказал Песков журналистам. Другие встречи президента носят непубличный характер, отметил Песков.
россия
