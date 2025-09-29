Рейтинг@Mail.ru
08:54 29.09.2025
Путин поприветствовал участников олимпиады по финансовой безопасности
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников финального этапа пятой Международной олимпиады по финансовой безопасности, назвав соревнования одним... РИА Новости, 29.09.2025
КРАСНОЯРСК, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников финального этапа пятой Международной олимпиады по финансовой безопасности, назвав соревнования одним из ключевых мероприятий движения по финграмотности в мире и отметив расширение географии участников состязаний. "Приветствую вас на финальном этапе пятой международной олимпиады по финансовой безопасности. Это состязание впервые прошло в 2021 году и буквально сразу получило признание экспертных кругов", - сказал Путин в видеообращении к участникам соревнований в Красноярске. Президент отметил, что олимпиада привлекает внимание молодежи. Кроме того, глава государства подчеркнул, что состязания стали частью системной работы государства и общества по повышению доступности современных знаний. "Сегодня можно с уверенностью сказать, что этот проект состоялся. С каждым годом он расширяет свою географию и представительство, служит одним из ключевых мероприятий масштабного международного движения по финансовой безопасности. Нынешняя олимпиада объединила в Красноярске на площадке Сибирского федерального университета около 600 школьников и студентов из стран СНГ, БРИКС, ШОС и многих других государств", - добавил он. Глава государства выразил уверенность, что участники олимпиады смогут внести вклад в решение задач по противодействию современным вызовам. "В центре вашего внимания традиционно находится противодействие современным вызовам и угрозам, использование передовых технологий для профилактики преступлений в финансовой сфере, для роста информационной, правовой грамотности граждан. Уверен, что нынешняя программа олимпиады, конкурсы, круглые столы и мастер-классы поможет внести вклад в решение этих задач", - сказал президент.
