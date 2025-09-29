Путин поприветствовал участников олимпиады по финансовой безопасности

https://ria.ru/20250929/putin-2045028464.html
КРАСНОЯРСК, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников финального этапа пятой Международной олимпиады по финансовой безопасности, назвав соревнования одним из ключевых мероприятий движения по финграмотности в мире и отметив расширение географии участников состязаний. "Приветствую вас на финальном этапе пятой международной олимпиады по финансовой безопасности. Это состязание впервые прошло в 2021 году и буквально сразу получило признание экспертных кругов", - сказал Путин в видеообращении к участникам соревнований в Красноярске. Президент отметил, что олимпиада привлекает внимание молодежи. Кроме того, глава государства подчеркнул, что состязания стали частью системной работы государства и общества по повышению доступности современных знаний. "Сегодня можно с уверенностью сказать, что этот проект состоялся. С каждым годом он расширяет свою географию и представительство, служит одним из ключевых мероприятий масштабного международного движения по финансовой безопасности. Нынешняя олимпиада объединила в Красноярске на площадке Сибирского федерального университета около 600 школьников и студентов из стран СНГ, БРИКС, ШОС и многих других государств", - добавил он. Глава государства выразил уверенность, что участники олимпиады смогут внести вклад в решение задач по противодействию современным вызовам. "В центре вашего внимания традиционно находится противодействие современным вызовам и угрозам, использование передовых технологий для профилактики преступлений в финансовой сфере, для роста информационной, правовой грамотности граждан. Уверен, что нынешняя программа олимпиады, конкурсы, круглые столы и мастер-классы поможет внести вклад в решение этих задач", - сказал президент.
