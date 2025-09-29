https://ria.ru/20250929/punkt-2045086261.html
Российские военные освободили Шандриголово в ДНР
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Шандриголово в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T13:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
харьковская область
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Шандриголово в ДНР, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и в результате решительных действий освободили населенный пункт Шандриголово Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Российские бойцы также нанесли поражение формированиям противника в районах Колодезного, Болдыревки, Петровки и Староверовки в Харьковской области.За сутки ВСУ потеряли на этом участке фронта:
Освобождение Шандриголово в ДНР
Кадры освобождения Шандриголово в ДНР публикует Минобороны России.
2025-09-29T12:32
true
PT1M04S
