https://ria.ru/20250929/punkt-2045086261.html

Российские военные освободили Шандриголово в ДНР

Российские военные освободили Шандриголово в ДНР - РИА Новости, 29.09.2025

Российские военные освободили Шандриголово в ДНР

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Шандриголово в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T12:32:00+03:00

2025-09-29T12:32:00+03:00

2025-09-29T13:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

харьковская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045093591_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3a73f3e2056aff3c2ac72adad1aeaf3f.jpg

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Шандриголово в ДНР, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и в результате решительных действий освободили населенный пункт Шандриголово Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Российские бойцы также нанесли поражение формированиям противника в районах Колодезного, Болдыревки, Петровки и Староверовки в Харьковской области.За сутки ВСУ потеряли на этом участке фронта:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Влада Икрамова

Влада Икрамова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Освобождение Шандриголово в ДНР Кадры освобождения Шандриголово в ДНР публикует Минобороны России. 2025-09-29T12:32 true PT1M04S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, харьковская область