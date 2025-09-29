Рейтинг@Mail.ru
Российские военные освободили Шандриголово в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:32 29.09.2025 (обновлено: 13:03 29.09.2025)
Российские военные освободили Шандриголово в ДНР
Российские военные освободили Шандриголово в ДНР - РИА Новости, 29.09.2025
Российские военные освободили Шандриголово в ДНР
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Шандриголово в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.09.2025
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Шандриголово в ДНР, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и в результате решительных действий освободили населенный пункт Шандриголово Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Российские бойцы также нанесли поражение формированиям противника в районах Колодезного, Болдыревки, Петровки и Староверовки в Харьковской области.За сутки ВСУ потеряли на этом участке фронта:
Освобождение Шандриголово в ДНР
Кадры освобождения Шандриголово в ДНР публикует Минобороны России.
донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Харьковская область

Российские военные освободили Шандриголово в ДНР

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Шандриголово в ДНР, сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и в результате решительных действий освободили населенный пункт Шандриголово Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Подразделения группировки войск Запад освободили село Шандриголово в ДНР
Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Шандриголово в ДНР
Российские бойцы также нанесли поражение формированиям противника в районах Колодезного, Болдыревки, Петровки и Староверовки в Харьковской области.
За сутки ВСУ потеряли на этом участке фронта:
  • более 220 военнослужащих;
  • три танка;
  • две боевые бронированные машины;
  • 13 автомобилей;
  • четыре орудия полевой артиллерии;
  • три станции РЭБ;
  • станцию контрбатарейной борьбы;
  • пять складов боеприпасов.
