Второй суд зарегистрировал иск ветерана Афганистана к Пугачевой
12:32 29.09.2025 (обновлено: 16:39 29.09.2025)
Второй суд зарегистрировал иск ветерана Афганистана к Пугачевой
Второй суд зарегистрировал иск ветерана Афганистана к Пугачевой - РИА Новости, 29.09.2025
Второй суд зарегистрировал иск ветерана Афганистана к Пугачевой
Тверской суд Москвы зарегистрировал иск адвоката и ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева к певице Алле Пугачевой на полтора миллиарда... РИА Новости, 29.09.2025
москва
происшествия
афганистан
алла пугачева
александр трещев
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Тверской суд Москвы зарегистрировал иск адвоката и ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева к певице Алле Пугачевой на полтора миллиарда рублей, сказано в материалах суда, которые изучило РИА Новости. "Исковое заявление зарегистрировано", — сказано в материалах. Ранее иск Трещева зарегистрировал Савеловский суд Москвы, пока он оставлен без движения.Интервью Пугачевой вышло 10 сентября на канале "Скажи Гордеевой*". Трещев подал иск о защите чести и достоинства, так как, по его утверждению, воспринял слова певицы "на свой счет".По мнению Трещева, в интервью Пугачева порочила честь президента, сомневалась в правильности принятых им решений, оскорбляла армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.Трещев заявлял, что направил иск сразу в два суда. Себе он намерен оставить один рубль, а остальное перечислить в доход федерального бюджета — на нужды ветеранов.* Катерина Гордеева признана иноагентом в России.
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Тверской суд Москвы зарегистрировал иск адвоката и ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева к певице Алле Пугачевой на полтора миллиарда рублей, сказано в материалах суда, которые изучило РИА Новости.
"Исковое заявление зарегистрировано", — сказано в материалах.
Ранее иск Трещева зарегистрировал Савеловский суд Москвы, пока он оставлен без движения.
Интервью Пугачевой вышло 10 сентября на канале "Скажи Гордеевой*". Трещев подал иск о защите чести и достоинства, так как, по его утверждению, воспринял слова певицы "на свой счет".
По мнению Трещева, в интервью Пугачева порочила честь президента, сомневалась в правильности принятых им решений, оскорбляла армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.
Трещев заявлял, что направил иск сразу в два суда. Себе он намерен оставить один рубль, а остальное перечислить в доход федерального бюджета — на нужды ветеранов.
* Катерина Гордеева признана иноагентом в России.
