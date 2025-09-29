https://ria.ru/20250929/pugacheva-2045086658.html

Второй суд зарегистрировал иск ветерана Афганистана к Пугачевой

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Тверской суд Москвы зарегистрировал иск адвоката и ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева к певице Алле Пугачевой на полтора миллиарда рублей, сказано в материалах суда, которые изучило РИА Новости. "Исковое заявление зарегистрировано", — сказано в материалах. Ранее иск Трещева зарегистрировал Савеловский суд Москвы, пока он оставлен без движения.Интервью Пугачевой вышло 10 сентября на канале "Скажи Гордеевой*". Трещев подал иск о защите чести и достоинства, так как, по его утверждению, воспринял слова певицы "на свой счет".По мнению Трещева, в интервью Пугачева порочила честь президента, сомневалась в правильности принятых им решений, оскорбляла армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.Трещев заявлял, что направил иск сразу в два суда. Себе он намерен оставить один рубль, а остальное перечислить в доход федерального бюджета — на нужды ветеранов.* Катерина Гордеева признана иноагентом в России.

