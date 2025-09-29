Второй суд зарегистрировал иск ветерана Афганистана к Пугачевой

https://ria.ru/20250929/pugacheva-2045086658.html
Суд зарегистрировал иск ветерана Афганистана к Пугачевой на 1,5 млрд рублей
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Тверской суд Москвы зарегистрировал иск адвоката и ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева к певице Алле Пугачевой на полтора миллиарда рублей, сказано в материалах суда, которые изучило РИА Новости.
"Исковое заявление зарегистрировано", — сказано в материалах.
Ранее иск Трещева
зарегистрировал Савеловский суд Москвы
, пока он оставлен без движения.
Интервью Пугачевой вышло 10 сентября на канале "Скажи Гордеевой*". Трещев подал иск о защите чести и достоинства, так как, по его утверждению, воспринял слова певицы "на свой счет".
По мнению Трещева, в интервью Пугачева порочила честь президента, сомневалась в правильности принятых им решений, оскорбляла армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.
Трещев заявлял, что направил иск сразу в два суда. Себе он намерен оставить один рубль, а остальное перечислить в доход федерального бюджета — на нужды ветеранов.
* Катерина Гордеева признана иноагентом в России.