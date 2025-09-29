Во Франции работники автошкол проведут крупную акцию протеста
Figaro: сотрудники автошкол на 3 тыс машинах съедутся на протест в центр Парижа
Города мира. Париж. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 29 сен - РИА Новости. Работники французских автошкол проведут в понедельник в Париже крупную акцию протеста из-за нехватки инспекторов для приёма экзамена по вождению, на площадь в центре города съедутся около 3 тысяч машин, сообщает газета Figaro.
«
"Автошколы выйдут на акции в понедельник, 29 сентября, протестуя против нехватки мест на экзамен на получение водительских прав, из-за чего ученикам приходится ждать месяцами... Классические автошколы призваны присоединиться к забастовке в полдень (13.00 мск - ред.) на площади Республики в Париже… Три тысячи машин ожидаются в понедельник на площади Республики", - говорится в материале.
Французские фермеры устроили акцию протеста около Версальского дворца
26 сентября, 11:00
Ученикам автошкол в крупных городах Франции приходится иногда ждать по восемь месяцев, чтобы сдать экзамен по вождению, из-за нехватки инспекторов. По состоянию на 2023 год, их было около 1,5 тысяч при 1,4 миллиона желающих получить права, пишет Figaro.
Помимо этого, с 2024 года возраст допуска к экзамену был снижен до 17 лет, что привело к резкому росту числа экзаменующихся и усугубило перегрузку системы, напоминает газета.
Представители автошкол требуют увеличения числа инспекторов и реформы организации экзаменов, сообщает издание. Кроме того, автошколы будут добиваться, чтобы их официально приняли в резиденции премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню в Матиньонском дворце для обсуждения ситуации и выработки конкретных решений.
Французские профсоюзы пригрозили премьеру новыми протестами
19 сентября, 17:06