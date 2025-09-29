Рейтинг@Mail.ru
Во Франции работники автошкол проведут крупную акцию протеста - РИА Новости, 29.09.2025
14:10 29.09.2025
Во Франции работники автошкол проведут крупную акцию протеста
Во Франции работники автошкол проведут крупную акцию протеста - РИА Новости, 29.09.2025
Во Франции работники автошкол проведут крупную акцию протеста
2025-09-29T14:10:00+03:00
2025-09-29T14:10:00+03:00
в мире
париж
франция
себастьян лекорню
ПАРИЖ, 29 сен - РИА Новости. Работники французских автошкол проведут в понедельник в Париже крупную акцию протеста из-за нехватки инспекторов для приёма экзамена по вождению, на площадь в центре города съедутся около 3 тысяч машин, сообщает газета Figaro. "Автошколы выйдут на акции в понедельник, 29 сентября, протестуя против нехватки мест на экзамен на получение водительских прав, из-за чего ученикам приходится ждать месяцами... Классические автошколы призваны присоединиться к забастовке в полдень (13.00 мск - ред.) на площади Республики в Париже… Три тысячи машин ожидаются в понедельник на площади Республики", - говорится в материале. Ученикам автошкол в крупных городах Франции приходится иногда ждать по восемь месяцев, чтобы сдать экзамен по вождению, из-за нехватки инспекторов. По состоянию на 2023 год, их было около 1,5 тысяч при 1,4 миллиона желающих получить права, пишет Figaro. Помимо этого, с 2024 года возраст допуска к экзамену был снижен до 17 лет, что привело к резкому росту числа экзаменующихся и усугубило перегрузку системы, напоминает газета. Представители автошкол требуют увеличения числа инспекторов и реформы организации экзаменов, сообщает издание. Кроме того, автошколы будут добиваться, чтобы их официально приняли в резиденции премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню в Матиньонском дворце для обсуждения ситуации и выработки конкретных решений.
париж
франция
Во Франции работники автошкол проведут крупную акцию протеста

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Города мира. Париж
ПАРИЖ, 29 сен - РИА Новости. Работники французских автошкол проведут в понедельник в Париже крупную акцию протеста из-за нехватки инспекторов для приёма экзамена по вождению, на площадь в центре города съедутся около 3 тысяч машин, сообщает газета Figaro.
"Автошколы выйдут на акции в понедельник, 29 сентября, протестуя против нехватки мест на экзамен на получение водительских прав, из-за чего ученикам приходится ждать месяцами... Классические автошколы призваны присоединиться к забастовке в полдень (13.00 мск - ред.) на площади Республики в Париже… Три тысячи машин ожидаются в понедельник на площади Республики", - говорится в материале.
Ученикам автошкол в крупных городах Франции приходится иногда ждать по восемь месяцев, чтобы сдать экзамен по вождению, из-за нехватки инспекторов. По состоянию на 2023 год, их было около 1,5 тысяч при 1,4 миллиона желающих получить права, пишет Figaro.
Помимо этого, с 2024 года возраст допуска к экзамену был снижен до 17 лет, что привело к резкому росту числа экзаменующихся и усугубило перегрузку системы, напоминает газета.
Представители автошкол требуют увеличения числа инспекторов и реформы организации экзаменов, сообщает издание. Кроме того, автошколы будут добиваться, чтобы их официально приняли в резиденции премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню в Матиньонском дворце для обсуждения ситуации и выработки конкретных решений.
