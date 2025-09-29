https://ria.ru/20250929/proezd-2045023929.html

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно закрыт

россия

происшествия

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно закрыт, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности" , - говорится в сообщении, опубликованном в 8.04 мск.

